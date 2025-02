Jasmine Paolini perde posizioni e punti nel ranking WTA. Ma ora la priorità è il problema fisico

Jasmine Paolini ha rimediato un infortunio nel corso degli ottavi di finale del torneo WTA 1000 di Dubai. Dopo aver perso il primo set per 6-4 contro la statunitense Sofia Kenin, l’azzurra cercava una pronta reazione già nel game d’apertura del secondo parziale. In svantaggio per 0-30 sul suo turno di battuta, la toscana si è impuntata con il piede destro in uno spostamento verso sinistra e si è accasciata sul cemento emiratino. La nostra portacolori ha emesso un forte urlo di dolore, naturale conseguenza dell’intenso dolore accusato alla caviglia destra.

La Campionessa Olimpica di doppio è rimasta a terra per alcuni minuti e ha ricevuto il supporto del fisioterapista, con le mani in testa e qualche lacrima che le solcava il volto. La finalista di Wimbledon e Roland Garros si è poi rialzata sulle proprie gambe e ha camminato verso la panchina, ricevendo il trattamento medico. La 29enne è poi tornata in campo con un’intensa fasciatura, ma da quel punto in avanti la partita è stata a senso unico e l’americana ha chiuso i conti per 6-4, 6-0. L’auspicio è che l’infortunio non sia così grave e che la nostra portacolori possa tornare in azione già al WTA 1000 di Indian Welles, che scatterà il prossimo 5 marzo.

La priorità delle prossime settimane sarà proprio la cura di questo problema fisico e l’obiettivo è quello di recuperare prontamente la propria condizione fisica, ma naturalmente bisogna dare un occhio anche alla classifica. Jasmine Paolini non è riuscita a difendere i 1.000 punti conquistati dodici mesi fa, quando alzò al cielo il trofeo a queste latitudini, ma si è dovuta accontentare di incamerare 120 punti e dunque ha lasciato sul tavolo ben 880 punti.

L’azzurra ha perso due posizioni nel ranking WTA e ora è la numero 6 virtuale al mondo con 4.518 punti, ma nei prossimi giorni dovrà prestare attenzione a tre avversarie alle sue spalle: la kazaka Elena Rybakina potrebbe superarla raggiungendo la finale a Dubai (andrebbe a quota 4.588 punti con l’atto conclusivo), mentre la statunitense Emma Navarro e la spagnola Paula Badosa avrebbero bisogno di vincere il torneo per mettere la freccia (si isserebbero rispettivamente a 4.584 e 4.578 punti).

RANKING WTA JASMINE PAOLINI

Ranking WTA virtuale con l’eliminazione agli ottavi a Dubai: sesto posto con 4.518 punti.

Possibile ranking WTA al termine del torneo di Dubai: sesta se Rybakina non va in finale e una tra Navarro e Badosa non vince il torneo; settima se Rybakina va in finale e Navarro non vince il torneo (Rybakina e Badosa di affrontano agli ottavi) o se Rybakina non va in finale e Navarro vince il torneo.