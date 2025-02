Matteo Berrettini lascia Doha con un sorriso: il balzo in avanti in classifica, non accadeva da quasi due anni

Matteo Berrettini ha lottato con tutto se stesso ieri nei quarti di finale dell’ATP500 di Doha nella sfida contro il britannico Jack Draper. L’ha spuntata quest’ultimo col punteggio di 4-6 6-4 6-3, dimostrando di godere di una condizione fisica migliore del romano. Da tanto tempo che Berrettini non disputava tre match così tirati a stretto giro e, da questo punto di vista, si è notato il disavanzo con l’avversario.

Una settimana, però, estremamente positiva per l’azzurro nel complesso perché conquistare delle vittorie pesanti contro Novak Djokovic, cosa che non aveva mai ottenuto in carriera, e contro un giocatore in condizione come l’olandese Tallon Griekspoor, non da sottovalutare. Risultati che si riflettono nella classifica.

Berrettini, vista anche l’eliminazione a Rio de Janeiro dell’argentino Tomas Martin Etcheverry, è certo di essere il prossimo lunedì (24 febbraio) in top-30 (n.30 del mondo). Una posizione che Matteo non occupava dal giugno 2023. Un’ascesa non trascurabile, vista la posizione di 12 mesi fa: n.129 della classifica mondiale.

Il classe ’96 del Bel Paese spera che il fisico gli dia una mano, avendo messo in mostra un livello adeguato per competere con i migliori. Matteo sarà la prossima settimana a Dubai, prima di volare negli USA per disputare il Sunshine Double (Indian Wells e Miami), dove potrebbe avere possibilità di essere testa di serie, step importante per garantirsi un percorso meno complesso fin dall’inizio.