Pioggia protagonista a Buenos Aires: vincono i fratelli Cerundolo e Baez, saluta Darderi e Passaro si ritira

Tanta pioggia e solo tre match portati a termine a Buenos Aires nella giornata dedicata ai primi turni del torneo ATP250. Poco da fare per gli organizzatori, costretti a cambiare lo schedule in vista di quel che sarà, dovendo combinare primi round e secondi per tale criticità.

In casa Italia non si può sorridere perché tra le sfide andate in scena vi è quella di Luciano Darderi. Prosegue il periodo buio dell’italo-argentino (n.59 della classifica mondiale), costretto a cedere sullo score di 6-4 6-4 in 1 ora e 43 minuti di partita al padrone di casa Francisco Cerundolo (n.28 del ranking). Un match interrotto per la perturbazione citata a fine primo set e ripreso in condizioni di campo molto lente e complesse.

L’ha spuntata dunque Cerundolo che nel prossimo turno giocherà contro il fratello minore Juan Manuel (n.139 ATP), a segno nel derby tutto argentino contro Roman Andreas Burruchaga (n.141 del ranking) per 7-6 (4) 5-7 7-5 in 3 ore e 31 minuti di gioco. Entrambi i tennisti hanno affrontato anche le qualificazioni.

Non potrà proprio giocare Francesco Passaro, che si era guadagnato l’approdo al main draw grazie alle vittorie nel tabellone “cadetto”. Il perugino si è ritirato per un infortunio al flessore della gamba destra e per questo è stato costretto a tornare in Italia per fare ulteriori accertamenti. Davvero sfortunato l’umbro, entrato in top-100 e con ambizioni di migliorare la propria classifica. A prendere il suo posto nel main draw è Federico Coria, che sfiderà il francese Hugo Gaston.

Terzo e ultimo incontro con risultato definito è stato quello tra i due argentini Sebastian Baez (n.6 del seeding) e Ugo Carabelli (wild card). La vittoria è andata al n.31 del mondo, vittorioso per 6-4 6-4 in 1 ora e 53 minuti di gioco. Baez affronterà nel secondo turno il brasiliano Thiago Seyboth Wild.