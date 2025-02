La WTA conferma la sospensione di Stefano Vukov, ex coach di Elena Rybakina

Ci sono novità su Stefano Vukov, ex coach di Elena Rybakina e accusato di aver violato il Codice di Condotta del massimo circuito internazionale del tennis femminile. “Per proteggere la segretezza e i dati dell’indagine e dei suoi risultati, non saranno comunicati ulteriori dettagli“, ha fatto sapere la WTA, come viene riportato dalla BBC, in cui si conferma la violazione.

Allo stato attuale delle cose, non si conoscono nemmeno la durata della sospensione e l’esatta motivazione alla base dell’accusa verso Vukov, che potrà comunque appellarsi contro questa decisione.

The WTA has concluded its investigation into Stefano Vukov and has announced that his suspension “remains in place”. WTA’s statement below: pic.twitter.com/cjB2nexP52 — Reem Abulleil (@ReemAbulleil) February 11, 2025

Il tecnico ha allenato Rybakina dal 2019 fino al termine della scorsa estate quando il rapporto tra i due è terminato in maniera piuttosto brusca, con la kazaka ritirata per problemi alla schiena, secondo la versione ufficiale. A seguire, le parole piuttosto pesante della giornalista Sofia Tartakova, che aveva parlato delle aggressioni subite dall’ex campionessa di Wimbledon da parte del suo ex coach.

In tutto questo, Vukov era stato cancellato dalla lista dei coach accreditati dalla WTA senza ulteriori spiegazioni, con il coach a negare ogni tipo di accusa. In maniera inaspettata poi Rybakina ha annunciato l’intenzione di tornare con Vukov nel suo gruppo di lavoro, portando all’interruzione del rapporto con Goran Ivanisevic che era entrato poco prima nello staff.

La kazaka però era stata fermata dalla WTA proprio per l’indagine in corso, che in queste ore si è conclusa con la conferma della sospensione. Ci sono però tanti aspetti da chiarire e vedremo se i particolari di questa vicenda emergeranno nella loro interezza.