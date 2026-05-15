Elina Svitolina piega in tre set Iga Swiatek e raggiunge Coco Gauff in finale a Roma

Esito sorprendente nella seconda semifinale del singolare femminile degli Internazionali d’Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, l’ucraina Elina Svitolina, numero 10 del ranking mondiale, ha superato la polacca Iga Swiatek, numero 3 del mondo, con il punteggio di 6-4 2-6 6-2 dopo 2 ore e 16 minuti di gioco.

Per Svitolina si tratta di un successo storico: l’ucraina non era mai riuscita a battere Swiatek sulla terra battuta. Prestazione opaca della polacca, apparsa meno brillante del solito al cospetto di un’avversaria più solida e continua. Sarà dunque Svitolina ad affrontare in finale, sabato 16 maggio, l’americana Coco Gauff.

Nel primo set l’ucraina mostra subito un piano tattico ben definito: spingere con insistenza sul lato destro della rivale per provocarne gli errori di dritto. La strategia paga nel quarto game, quando Elina conquista il break di vantaggio. Swiatek reagisce immediatamente, trovando il contro-break grazie anche a qualche seconda di servizio troppo morbida dell’avversaria. Entrambe hanno occasioni per allungare, ma nel continuo alternarsi di break e contro-break è Svitolina a piazzare l’allungo decisivo, chiudendo il parziale sul 6-4.

Nel secondo set la polacca cambia atteggiamento, soprattutto nella solidità da fondo campo. Il doppio break arriva come naturale conseguenza della ritrovata continuità. Svitolina riesce ad accorciare nel quarto game, ma Swiatek restituisce immediatamente il break. La numero 3 del mondo sembra aver ritrovato ritmo e sicurezza: manca un set point nel settimo gioco, ma chiude i conti nell’ottavo, portando il match al terzo set.

Nella frazione decisiva emerge tutta la determinazione di Svitolina, pronta a lottare su ogni pallone. L’ucraina annulla tre palle break nel game d’apertura e un’altra nel terzo gioco, prima di sorprendere la rivale conquistando il break di vantaggio. Swiatek prova a reagire e si costruisce una chance di contro-break nel settimo game, ma Svitolina resta lucida nei momenti chiave. Una lucidità che si trasforma poi in autorità nel gioco in risposta successivo, quando la polacca cede definitivamente e il sipario cala sul 6-2 finale.