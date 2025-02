Dove vedere Nardi-Halys in tv, ATP Dubai 2025: orario, programma, streaming

Domani, giovedì 27 febbraio, Luca Nardi sarà nuovamente in campo per disputare i quarti di finale dell’ATP500 di Dubai. Sul cemento degli Emirati Arabi Uniti, il pesarese affronterà il francese Quentin Halys e si giocherà le chance per approdare per la prima volta in carriera in una semifinale di un torneo di questa tipologia.

Il classe 2003 cercherà di dar seguito alla propria avventura, dopo aver ben impressionato quest’oggi contro un tennista solido come il belga Zizou Bergs. 6-4 7-6 (3) lo score in favore dell’azzurro, capace di miscelare a dovere le sue giocate di talento con la consistenza richiesta.

Molto solido il tennista nostrano da fondo, forzando più volte all’errore l’avversario. Questa è stata la chiave per fare la differenza nel confronto e conquistare l’accesso al prossimo turno. Halys non sarà un rivale semplice, vista anche l’affermazione contro un tennista del calibro di Andrey Rublev. Nardi dovrà assolutamente replicare quanto di buono fatto vedere.

La partita tra Luca Nardi e Quentin Halys, valida per i quarti di finale dell’ATP500 di Dubai, andrà in scena domani e sarà il secondo match in programma sul Centrale (inizio ore 11.00 italiane) e non prima delle 13.00 nostrane. La trasmissione televisiva sarà affidata ai canali di Sky Sport (Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

NARDI-HALYS ATP DUBAI 2025

Giovedì 27 febbraio

CAMPO CENTRALE – Inizio alle 11.00 italiane

F. Auger Aliassime vs [PR] M. Cilic

Non prima delle 13.00 italiane

L. Nardi vs Q. Halys

Non prima delle 16.00 italiane

D. Medvedev [1] vs T. Griekspoor

A seguire

S. Tsitsipas/K. Khachano vs M. Berrettini

PROGRAMMA NARDI-HALYS ATP DUBAI: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv

Diretta testuale: OA Sport