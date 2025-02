WTA Merida 2025, Badosa ai quarti. Sorpresa Joint, vittorie di Avanesyan e Saville

Si sono delineati i primi due quarti di finale nel torneo WTA di Merida. Prosegue il proprio cammino sul cemento messicano Paula Badosa, testa di serie numero due, che ha superato agevolmente la rumena Jaqueline Cristian in due set con il punteggio di 6-2 6-1 in poco più di un’ora di gioco.

Davvero tutto molto facile per la spagnola, che adesso se la vedrà con Daria Saville, numero 121 del mondo. L’australiana ha sconfitto l’ucraina Anhelina Kalinina, sesta testa di serie, in rimonta in tre set per 4-6 6-2 6-2.

La grande sorpresa della giornata è il netto successo dell’australiana Maya Joint sulla croata Donna Vekic, testa di serie numero tre. Joint si è qualificata per il primo quarto di finale della carriera in un WTA 500, battendo agevolmente Vekic con un perentorio 6-1 6-2. Un successo che le permette di entrare nella Top-100 del ranking mondiale.

Adesso nei quarti di finale Joint se la vedrà con l’armena Elina Avanesyan, che ha sconfitto la spagnola Jessica Bouzas Maneiro in due set con il punteggio di 6-1 6-4 in un’ora e ventuno minuti di gioco.

RISULTATI WTA MERIDA 2025 (27 FEBBRAIO)

Saville (Aus) b. Kalinina (Ukr) 4-6 6-2 6-2

Avanesyan (Arm) b. Bouzas Maneiro (Spa) 6-1 6-4

Joint (Aus) b. Vekic (Cro) 6-1 6-2

Badosa (Spa) b. Cristian (Rou) 6-2 6-1