Bellucci-Medvedev, ATP Rotterdam 2025: orario, tv, programma, streaming

Uno dei due match degli ottavi di finale dell’ATP 500 di Rotterdam in programma mercoledì 5 febbraio vedrà scendere in campo il qualificato italiano Mattia Bellucci, che affronterà il russo Daniil Medvedev, accreditato della seconda testa di serie.

La sfida si giocherà sul Centre Court e sarà la quarta del programma, che si aprirà alle ore 11.00, ma il match tra l’azzurro ed il russo si disputerà in ogni caso non prima delle ore 19.30: non ci sono precedenti tra il tennista italiano ed il numero 2 del tabellone.

La sfida tra Mattia Bellucci ed il russo Daniil Medvedev del torneo ATP 500 di Rotterdam, verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.15) o Sky Sport Tennis, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Sky Go, NOW, Tennis TV. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO ATP ROTTERDAM 2025

Mercoledì 5 febbraio – Centre Court

Dalle ore 11.00

Arthur Fils (Francia, 7) – Constant Lestienne (Francia, Q)

Non prima delle ore 13.00

Andrea Vavassori (Italia, Q) – Felix Auger-Aliassime (Canada)

Non prima delle ore 14.30

Matteo Berrettini (Italia) – Tallon Griekspoor (Paesi Bassi)

Non prima delle ore 19.30

Mattia Bellucci (Italia, Q) – Daniil Medvedev (Russia, 2) – Diretta tv su Sky Sport Uno (fino alle 20.15) o Sky Sport Tennis

