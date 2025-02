WEC, Giovinazzi in pole per la 1812km del Qatar con Ferrari n. 51

Antonio Giovinazzi firma la prima pole nel FIA World Endurance Championship 2025 con la Ferrari n. 51. L’italiano svetta contro il cronometro nelle qualifiche della 1812km del Qatar imponendosi sulla BMW n. 15 di Dries Vanthoor e sull’auto gemella n. 50 di Antonio Fuoco.

Il pugliese festeggia quindi dopo un ultimo giro perfetto in 1.38.359 con 136 millesimi di margine sul prototipo tedesco affidato al forte pilota belga. Fuoco, nonostante un errore durante uno dei propri passaggi durante la Q2, si è inserito terzo precedendo le due Cadillac Hertz Team JOTA.

Sébastien Bourdais scatterà in quarta piazza con la V-Series.R n. 12 davanti al compagno di squadra Alex Lynn. La coppia si è imposta nei confronti della BMW n. 20 di Robin Frijns, la Ferrari n. 83 AF Corse di Robert Kubica, la Toyota GR n. 7 di Nyck De Vries, l’Alpine n. 35 di Charles Milesi e la Peugeot n. 93 di Jean Eric Vergne.

Escono dalla prima parte della classifica le due Porsche 963 ufficiali con Julien Andlauer e Kevin Estre fermi in 11ma ed in 13ma piazza. I due francesi si sono collocati ai margini della Top10 insieme alla Peugeot n. 94, presente in 12ma piazza con Stoffel Vandoorne.

Mick Schumacher (Alpine n. 36) partirà 14mo davanti all’Aston Martin n. 009, la Porsche privata n. 99 Proton Competition, l’Aston Martin n. 007 e la Toyota n. 8, altra protagonista di spicco esclusa dalla lotta per la pole.

Doppietta McLaren in LMGT3 con Sean Gelael abile ad imporsi su Sébastien Baud. L’indonesiano ha battuto il francese nella decisiva Q2, United Autosports ha saputo monopolizzare la scena con le proprie McLaren 720S GT3 EVO che già si erano distinte nelle ultime due prove libere.

Finn Gehrsitz, tedesco al debutto con Akkodis ASP Lexus n. 78, ha ottenuto il terzo posto battendo le due Ferrari 296 GT3 VISTA AF Corse del nostro Francesco Castellacci (n. 54) e dell’americano Simon Mann (n. 21).

Niente da fare per Valentino Rossi che partirà ottavo con la propria BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT. Il ‘Dottore’ è stato battuto da Akkodis ASP Lexus n. 87 e da Heart of Racing Aston Martin n. 27, auto rispettivamente presenti in sesta ed in settima piazza. Chiudono la Top10 la Corvette n. 81 TF Sport e la Ford n. 88 Proton Competition

Domani alle 12.00 italiane la prima tappa del FIA World Endurance Championship sulla durata dei 1812km (10 ore). La diretta verrà offerta su Eurosport (Discovery +) oppure in alternativa sul sito ufficiale del campionato con apposita sottoscrizione di un abbonamento.