WEC, Ferrari e Cadillac partono forte nel Prologue a Lusail

La Ferrari n. 83 AF Corse e la Cadillac n. 12 ufficiale targata Hertz JOTA si dividono il primato dopo la giornata inaugurale del FIA World Endurance Championship. Robert Kubica ed Alex Lynn hanno registrato il giro veloce nelle prime due sessioni del Prologue, test collettivo che precederà di una settimana il via della stagione agonistica.

Lynn è stato il più competitivo, la prestazione siglata nella serata locale in 1.39.575 è stata come da copione migliore del 1.41.673 firmato in mattinata dal polacco ex protagonista di F1.

La seconda Cadillac ufficiale, la n. 38, si è inserita in seconda piazza nella ‘Session 2’ precedendo la Ferrari 499P ufficiale n. 50 di Antonio Fuoco e la Porsche 963 titolare n. 5 del francese Julien Andlauer.

Cadillac Hertz Team JOTA si era distinta anche in mattinata chiudendo in seconda piazza con la V-Series.R n. 12 alle spalle della sola Ferrari n. 83 di AF Corse. Più attardati gli altri, Toyota insegue insieme ad Alpine, Peugeot e la debuttante Aston Martin. Primi giri per il prototipo britannico con le due Valkyrie affidate a Harry Tincknell/Tom Gamble/Ross Gunn (n.007) e Alex Riberas/Roman De Angelis/Marco Sorensen (n. 009).

Lexus, invece, è stata l’unica padrona in LMGT3 con Akkodis ASP. L’ex vincitore della 24h Le Mans, l’argentino José Maria Lopez, è stato il più veloce nel pomeriggio migliorando la prestazione del compagno di squadra Ben Barnicoat.

Seconda piazza assoluta in GT3 per la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 33 TF Sport dello spagnolo Daniel Juncadella, terza per la Ferrari 296 GT3 n. 21 VISTA AF Corse del nostro Alessio Rovera. Più attardate le debuttanti Mercedes AMG GT3 EVO di Iron Lynx, mentre è da rimarcare il 10mo posto nella ‘Session 2’ da parte della BMW M4 GT3 EVO n. 46 WRT di Ahmad Al Harthy/Valentino Rossi/Kelvin van der Linde.

Domani altre otto ore in pista per i piloti del FIA WEC in vista della prima prova da 1812km (10 ore) che vivremo venerdì 28 febbraio.