24 Ore Le Mans, Ferrari svela la livrea della 499P 2025

In attesa della presentazione della monoposto di F1, Ferrari ha presentato a Maranello i colori della nuova 499P che correrà da fine febbraio nel FIA World Endurance Championship ed ovviamente anche nella 24h Le Mans. Dopo due successi nella classica francese, il marchio italiano torna all’attacco anche nel Mondiale, obiettivo sfumato negli ultimi anni solamente nell’ultima decisiva sfida in Qatar.

Endurance is more than speed—it’s sacrifice, obsession, and a relentless drive to push further. This is Ferrari. We are ready to start the new season.#Ferrari499P #FerrariHypercar pic.twitter.com/6pQciKzi5P — Ferrari Hypercar (@FerrariHypercar) February 14, 2025

Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi (n. 51) e Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina (n. 50) sono i piloti confermati con le due 499P ufficiali, rispettivamente al top in quel di Le Mans nel 2024 e nel 2023.

Anche nel 2025 la Ferrari avrà come Porsche almeno una vettura privata in griglia. Sarà la 499P n. 83 schierata da AF Corse, in azione full-time con Robert Kubica/Yifei Ye/ Phil Hanson.

Tutti i team sono pronti ora per recarsi in Qatar per il primo atto del FIA WEC che si terrà venerdì 28 febbraio a partire dalle ore 12.00 italiane. Il marchio italiano sfida Porsche, Toyota, Peugeot, Alpine, Cadillac, BMW ed Aston Martin, new entry per il campionato 2025 che in primavera nel fine settimana del 20 aprile sarà in pista anche in Italia in quel di Imola.