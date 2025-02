WEC, questo week-end il Prologo in Qatar. Scatta la stagione 2025

Scaldano i motori i protagonisti del FIA World Endurance Championship, campionato che sarà protagonista dal prossimo venerdì 28 febbraio con la 1812km del Qatar. Hypercar e GT3 sono pronte per una nuova impegnativa stagione agonistica che prima della leggendaria 24h Le Mans toccherà anche l’Italia con la 6h di Imola (20 aprile).

Ferrari, Porsche, Toyota, Peugeot, Alpine, Cadillac, BMW sono i marchi confermati per il 2025 oltre ad Aston Martin che si appresta per il debutto con l’inedita Aston Martin Valkyrie. Harry Tincknell/Tom Gamble/Ross Gunn (n. 007) e Alex Riberas/Roman De Angelis/Marco Sorensen (n. 009) saranno protagonisti con la casa inglese che non avrà un prototipo ibrido, ma un potente propulsore V12 aspirato a disposizione.

Porsche ha ottenuto il titolo piloti nel 2024 beffando Toyota GR che ha saputo imporsi tra i costruttori. Ferrari, invece, riparte dopo due successi ottenuti nella leggendaria 24h Le Mans, rispettivamente con la 499P n. 51 e n. 50.

Attenzione particolare nel 2025 anche alla LMGT3 con il ritorno di Valentino Rossi al volante della BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT. Il ‘Dottore’, oltre a Ferrari, Porsche, Lexus, Corvette, McLaren, Ford ed Aston Martin dovrà vedersela anche con Mercedes che debutterà in compagnia di Iron Lynx. Due AMG GT3 sono attese ai nastri di partenza, nell’ordine con Claudio Schiavoni/Matteo Cressoni/Matteo Cairoli (n. 60) e Maxime Martin/Lin Hodenius/Christian Ried (n. 61).

Di seguito l’entry list del FIA WEC 2025 in vista del Prologue di questo week-end, test collettivo ufficiale indetto per tutte le formazioni. Successivamente l’attività entrerà nel vivo settimana prossima, la gara sulla durata delle dieci ore è indetta per venerdì 28 febbraio alle 12.00 italiane.

Entry list FIA WEC 2025 Hypercar

Harry Tincknell/Tom Gamble/Ross Gunn The Aston Martin The Heart of Racing #007

Alex Riberas/Roman De Angelis/Marco Sorensen The Aston Martin The Heart of Racing #009

Julien Andlauer/Michael Christensen/Matt Campbell Porsche Penske Motorsport #5

Kevin Estre/Laurens Vanthoor/Mathieu Jaminet Porsche Penske Motorsports #6

Kamui Kobayashi/Nyck De Vries/Mike Conway Toyota Gazoo Racing #7

Ryo Hirakawa/Sébastien Buemi/Brendon Hartley Toyota Gazoo Racing #8

Alex Lynn/Norman Nato/Will Stevens Cadillac Hertz Team JOTA #12

Dries Vanthoor/Kevin Magnussen/Raffaele Marciello BMW M Team WRT #15

Sheldon van der Linde /Robin Frijns/René Rast BMW M Team WRT #20

Charles Milesi/Ferdinand Habsburg/Paul Loup Chatin Alpine Endurance Team #35

Jules Gounon/Frédéric Makowiecki/Mick Schumacher Alpine Endurance Team #36

Earl Bamber/Jenson Button/Sébastien Bourdais Cadillac Hertz Team JOTA Racing #38

Antonio Fuoco/Nicklas Nielsen/Miguel Molina Ferrari AF Corse #50

Alessandro Pier Guidi/James Calado/Antonio Giovinazzi Ferrari AF Corse #51

Robert Kubica/Yifei Ye/ Phil Hanson AF Corse Ferrari #83

Malthe Jakobsen /Jean-Éric Vergne/Mikkel Jensen Peugeot TotalEnergies #93

Loïc Duval/Paul Di Resta /Stoffel Vandoorne Peugeot TotalEnergies#94

Neel Jani/Nico Pino/Nico Varrone Proton Competition Porsche #99

Entry list FIA WEC 2025 LMGT3