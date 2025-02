WEC, BMW chiude in vetta il Prologue in Qatar

BMW Motorsport conclude al comando il Prologue del FIA World Endurance Championship a Lusail in Qatar. Robin Frijns, a bordo dell’auto n. 20, ha fatto la differenza in 1.38.971, il best lap delle quattro sessioni completate questo fine settimana.

L’olandese ha avuto la meglio sulla Cadillac Hertz JOTA n. 38 di Sébastien Bourdais e la Ferrari 499P AF Corse n. 83 di Robert Kubica. Il francese ed il polacco si sono inseriti ad oltre 145 millesimi dalla BMW di testa, padrona della scena per quasi l’intera sessione.

La BMW n. 20, la Cadillac n. 12, la Ferrari n. 50 e l’Alpine n. 36 inseguono nell’ordine precedendo la Toyota n. 7, la Ferrari n. 51 e la Toyota n. 8. Peugeot insegue insieme ad Aston Martin, al debutto assoluto nel Mondiale e Porsche Motorsport che si è distinta nella Session 3 di questo pomeriggio con Kevin Estre.

BMW svetta quindi su Cadillac e Ferrari. I tre marchi si sono alternati al comando insieme a Porsche nelle quattro fasi del Prologue, il marchio di Stoccarda sarà da tenere in considerazione in seguito al titolo piloti 2024 ed il successo a Lusail dello scorso marzo.

VISTA AF Corse Ferrari, invece, regna in LMGT3 nella Session 4, la più indicativa del week-end. Simon Mann (n. 21) beffa per soli 20 millesimi Francesco Castellacci (n. 54), le due Ferrari 296 GT3 hanno avuto la meglio sull’Aston Martin Vantage AMR EVO GT3 n. 27 Heart of Racing e la Chevrolet Corvette Z06 GT3.R n. 33 TF Sport. Menzione finale per Valentino Rossi e per la BMW M4 GT3 EVO n. 46 Team WRT, presente in 10ma posizione al termine del day-2 del Prologue.

Il programma del FIA World Endurance Championship riprenderà ora da mercoledì prossimo con le prove libere. Giovedì 27 febbraio la FP3 e le qualifiche, venerdì la gara da 1812km (10h) che scatterà alle 12.00 italiane.