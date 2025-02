WEC, Aston Martin svela i colori della propria Valkyrie

Aston Martin ha annunciato i piloti ed ha mostrato la livrea dell’inedita Valkyrie, vettura pronta per correre da fine mese nel FIA World Endurance Championship e successivamente anche nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Si completa con il marchio britannico l’entry list del Mondiale 2025 che scatterà come accaduto lo scorso anno dal Lusail International Circuit.

I piloti delle due vetture, spinte da un propulsore V12 aspirato senza soluzioni ibride, saranno Harry Tincknell, Tom Gamble, Ross Gunn, Alex Riberas, Marco Sorensen e Roman De Angelis. La prima squadra, completamente inglese si alternerà al volante della vettura n. 007, mentre la seconda è pronta per sfidare la concorrenza con la n. 009.

Tincknell ha corso nel 2024 con Proton Competition Porsche nel FIA WEC in Hypercar, mentre Gamble si sposta da McLaren ad Aston Martin. Discoro differente per Gunn, lo spagnolo Riberas, il danese Sorensen ed il canadese De Angelis, tutti in azione con Aston Martin e Heart of Racing nel corso degli ultimi anni.

Heart of Racing sarà il team di riferimento per Aston Martin che ad oggi vanta una sola vittoria a Le Mans, prestazione ottenuta nel lontano 1959. La struttura di Ian James ha confermato che Gunn e De Angelis saranno impiegati in North America in IMSA, l’esordio avverrà con la 12 Ore di Sebring in programma a metà marzo.

Born for the road. Bred for the track. Welcome to Aston Martin Valkyrie. Our 2025 challenger is ready to roar. The only Hypercar racing in both the @FIAWEC and @IMSA championships – and the only one evolved from a road car.

Il team anglo-americano diretto da Ian James avrà in azione anche una Vantage AMR GT3 in LMGT3 come accaduto nel 2024. Il titolare James sarà al volante regolarmente insieme a Zacharie Robichon ed al nostro Mattia Drudi, vincitore nel 2024 della 24h di Spa e protagonista nell’ultima Rolex 24 at Daytona con un terzo posto in GTD.

Nel frattempo, in quel di Monza, Alpine ha effettuato un test privato in vista del campionato 2025 con i titolari Charles Milesi/Ferdinand Habsburg/Paul Loup Chatin (n. 35) e Jules Gounon/Frédéric Makowiecki/Mick Schumacher (n. 36). L’Alpine A424, attesa al secondo anno a tempo pieno nel Mondiale, si presenterà in pista dotata di un primo aggiornamento dei cinque a disposizione, l’obiettivo è quello di risolvere le problematiche di affidabilità del motore riscontrate soprattutto in quel di Le Mans.