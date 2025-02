Vuelta a Andalucia: Barrenetxea si impone nell’ultima tappa, sfortunato Carboni. Sivakov vince la generale

Termina con un pizzico di amarezza la Vuelta a Andalucia 2025. Uno sfortunato Giovanni Carboni ha infatti perso la possibilità di lottare per la vittoria nella quinta nonché ultima tappa della Ruta del Sol a causa di un problema avuto con la sua bicicletta quando mancavano 5,6 km al traguardo, chiudendo al quarto posto l’ultima frazione della corsa (168,1 km con partenza a Benahavìs e arrivo presso La Linea de la Concepciòn).

A spuntarla è stato in volata il padrone di casa Jon Barrenetxea (Movistar Team), abile a scattare nell’ultimo chilometro precedendo il norvegese Tobias Halland Johannessen (Uno-X-Mobility), comunque bravo a reagire all’azione del connazionale Johannes Staune-Mittet (Decathlon AG2R La Mondiale Team), poi terzo classificato. Carboni (Unibet Tietema Rockets) si trovava invece nel gruppo di testa, ma è rimasto coinvolto in una caduta che gli ha fatto perdere metri preziosi proprio nel momento in cui i diretti avversari stavano cominciano a spingere.

A vincere la settantunesima edizione della Vuelta a Andalucia è stato quindi il francese Pavel Sivakov (UAE Team Emirates XRG) che, nello specifico, pur non imponendosi in nessuna tappa ha sfruttato i buoni risultati ottenuti nei primi due appuntamenti, precedendo così di 23 secondi Clement Berthet (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e di 26” il britannico Thomas Pidcock (Q36-5 Pro Cycling Team). Tredicesimo posto infine per Giovanni Aleotti (Red Bull BORA hansgrohe) a 5’48”, diciassettesimo per il già citato Giovanni Carboni (Unibet Tietema Rockets) a 8’37”.