Caos alla Volta ao Algarve: Ganna vince, poi la giuria neutralizza la tappa

Potremmo dire: “Clamoroso alla Volta ao Algarve“. Una prima tappa a dir poco caotica nella corsa portoghese. Di scena vi era la Portimao-Lagos di 192.2 km. Una frazione che stava assumendo un connotato molto chiaro: arrivo allo sprint e velocisti pronti per trovare il colpo di pedale giusto.

Ma cosa è successo? Il plotone ha affrontato ad alta velocità una rotonda posta a poco meno di un chilometro dall’arrivo. All’uscita, la maggior parte del gruppo ha preso la traversa sbagliata, parallela al rettilineo finale. E così si è assistito a una scena surreale dove da un lato c’erano i velocisti pronti per la volata, mentre il resto dei corridori sul tracciato corretto ad approfittare della situazione.

Filippo Ganna si è trovato, in maniera incredibile, a involarsi per un successo di tappa che non era certamente delle previsioni. Non è un caso che nel suo arrivo da vincitore ci sia stata tanta incredulità. Ganna (Ineos Grenadiers) ha preceduto di un secondo Romain Gregoire (Groupama-FDJ) e su Jan Christen (UAE Team Emirates XRG).

Tuttavia, diversi minuti dopo la conclusione, la giuria, i commissari di gara e gli organizzatori hanno deciso di annullare il risultato e neutralizzare la frazione. In questo modo, quindi, l’affermazione del corridore piemontese è stata cancellata e la seconda tappa partirà senza alcun leader nella classifica generale. Una situazione davvero surreale.

