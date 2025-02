Cosa è successo alla Volta ao Algarve: Ganna approfitta di una clamorosa svista del gruppo, poi la cancellazione

AGGIORNAMENTO ORE 19.15. La giuria ha deciso di neutralizzare la tappa dopo l’errore di direzione del gruppo. L’ordine d’arrivo non è stato validato e la vittoria di Filippo Ganna è stata cancellata.

—

Ha davvero dell’incredibile quello che è successo nella prima tappa della Volta ao Algarve, evento di livello 2.Pro incominciato oggi nell’omonima regione del Portogallo. Filippo Ganna ha vinto in maniera rocambolesca in un finale decisamente convulso e che passerà alla storia del ciclismo: quando mancava mezzo chilometro al traguardo di Lagos, il gruppo aveva già lanciato la volata ma la maggior parte dei corridori ha sbagliato strada, prendendo la deviazione che era dedicata alle ammiraglia.

Soltanto una decina di atleti ha seguito il percorso corretto, tra cui Filippo Ganna. L’alfiere della INEOS Grenadiers era davanti a tutti e ha fatto il vuoto nei confronti degli altri “regolari”, mentre dall’altra parte delle transenne il grosso del gruppo si prodigava in uno sprint che però non sarebbe servito a nulla. Il piemontese ha tagliato la linea d’arrivo davanti al francese Romain Gregoire e allo svizzero Jan Christen.

Si è trattato di un momento particolarmente pericoloso, perché dall’altra parte della strada sarebbero potuti passare dei pedoni ci sarebbero potuto essere delle vetture parcheggiate. Fortunatamente non sono avvenuti degli incidenti e Ganna si gode la sua 33ma affermazione da professionista, tra l’altro indossando la maglia di leader della classifica generale.

Riders go the WRONG way and Ganna takes the win on the opening stage of the Volta Algarve! pic.twitter.com/zp474DBeyz

— Eurosport (@eurosport) February 19, 2025