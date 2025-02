Volta ao Algarve 2025, tappa di oggi (22 febbraio): orari, percorso, tv. Giornata spartiacque

Si avvicina alla fine la Volta ao Algarve 2025. Nella giornata odierna, sabato 22 febbraio, assisteremo infatti alla quarta nonché penultima tappa della corsa: un percorso lungo 175.2 km con partenza ad Albufeira ed arrivo a Faro. Nella prima volata di questa edizione, quella del terzo appuntamento andato in archivio ieri, a spuntarla è stato Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe), il quale ha preceduto Alberto Dainese (Tudor Pro Cycling Team), poi declassato per manovra irregolare. Al secondo posto si è quindi accomodato Biniam Girmay (Intermarché – Wanty) davanti ad Arnaud De Lie (Lotto). Jan Christien (UAE Team Emirates – XRG) è invece rimasto al comando della classifica generale.

PERCORSO QUARTA TAPPA VOLTA AO ALGARVE 2025

Si prospetta un tracciato impegnativo per i corridori: pur senza salite lunghe, anche in questo caso il percorso sarà contrassegnato da un sali scendi continuo. Presenti tre Gran Premi della Montagna negli ultimi 50 km: Picota (2,4 km a 5.2%), Sta. Barbara (2.8 km a 4.9%) e Bordeira (0.7 km a 5.2%). A differenza della terza tappa, la quarta sarà molto selettiva, e potrebbe essere determinante per la vittoria finale.

CALENDARIO VOLTA AO ALGARVE 2025 OGGI

Sabato 22 febbraio – Quarta tappa Albufeira-Faro (175.2 km)

Partenza: ore 13.20

Arrivo: ore 17.40 circa

VOLTA AO ALGARVE OGGI: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 dalle 16.00

Diretta streaming: Discovery+ (dalle 16.00)

Diretta live testuale: OA Sport dalle 15.00

FAVORITI

Se si arriverà alla volata, a partire con i favori del pronostico saranno sempre Biniam Girmay (Intermarché -Wanty) e su Arnaud De Lie (Lotto), con Wout Van Aert (Team Visma-Lease a Bike) che rimane comunque tra i papabili.