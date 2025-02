Volley, Perugia batte Milano e aspetta il recupero di Trento. Civitanova torna al successo, Piacenza in crisi

Oggi si sono disputate quattro partite valide per la 20ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Perugia ha sconfitto Milano per 3-1 e si è confermata al comando della classifica generale con tre lunghezze di vantaggio su Trento, che potrebbe però agganciare la vetta imponendosi per 3-0 o 3-1 nel recupero di mercoledì contro Cisterna.

I Campioni d’Italia hanno avuto un passaggio a vuoto nel secondo set, ma poi sono stati bravi a tenere a bada la verve dei meneghini, sesti in graduatoria a -3 dalla quarta piazza, e a infilare il terzo successo consecutivo nel torneo. L’opposto Wassim Ben Tara (21 punti) e lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi (19 punti, 6 ace) hanno fatto la differenza sotto la regia di Simone Giannelli (8 punti), agli ospiti non è bastato il bomber Ferre Reggers (25 punti).

Piacenza è in crisi nera: quarta sconfitta consecutiva per i Lupi, che hanno perso contro Verona per 3-0 nello scontro diretto per la quarta posizione. I veneti si sono imposti di forza in trasferta e hanno agganciato gli emiliani, che ora sono dietro per un peggiore quoziente set, sono stati trascinati dal bomber Noumory Keita (17 punti) e dal martello Rok Mozic (11), 7 punti a testa per Francesco Sani e Marco Vitelli. Nessun giocatore in doppia cifra tra le fila di Piacenza, gli opposti Yuri Romanò (7) e Alessandro Bovolenta (5) hanno fatto staffetta, 8 punti per Ramazan Mandiraci e 9 per Uros Kovacevic.

Padova ha battuto Modena al tie-break e ha conquistato una vittoria di platino in ottica salvezza: i veneti si sono portati a +4 sull’ultimo posto occupato da Monza (13 punti), che ora sembra dover lottare per evitare la retrocessione con Taranto (14), mentre Modena occupa l’ottava piazza ed è ormai vicina ai playoff. Marko Sedlacek (26 punti) e Luca Porro (19) hanno fatto la differenza sulla lunga distanza contro il sestetto di Uladzislau Davyskiba (20), Paul Buchegger (16) e Josè Miguel Gutierrez (15).

Civitanova ha battuto Taranto per 3-1, riuscendo in una bella rimonta casalinga dopo aver lasciato per strada nel primo set. La Lube è tornata al successo dopo il ko di settimana scorsa e ha ormai blindato il terzo posto in classifica generale. In grande spolvero Mattia Bottolo (20 punti) e Petar Dirlic (17 punti) contro i pugliesi guidati a Fabrizio Gironi (15) e Filippo Lanza (10).

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Sir Susa Vim Perugia vs Allianz Milano 3-1 (25-22; 23-25; 25-22; 25-19)

Gas Sales Bluenergy Piacenza vs Rana Verona 0-3 (16-25; 17-25; 21-25)

Sonepar Padova vs Valsa Group Modena 3-2 (23-25; 25-22; 25-18; 22-25; 15-6)

Cucine Lube Civitanova vs Gioiella Prisma Taranto 3-1 (17-25; 25-11; 26-24; 25-21)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Perugia 51 punti, Trento 48*, Civitanova 42*, Verona 36, Piacenza 36, Milano 33, Cisterna 23*, Modena 23, Grottazzolina 18, Padova 17*, Taranto 14, Monza 13. *= 1 partita in meno.