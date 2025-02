Volley, SuperLega 2025: Trento espugna Monza, Cisterna batte Grottazzolina al quinto set

La nona giornata di ritorno della regular season SuperLega di volley 2024-2025 si apre con due anticipi, nei quali Trento passa per 0-3 in casa di Monza ed aggancia, a parità di match disputati, Perugia in vetta, mentre Cisterna piega al tiebreak Grottazzolina e sale al settimo posto.

Rapida affermazione di Trento, che si impone in casa del fanalino di coda Monza con il netto score di 0-3 (20-25, 21-25, 15-25) grazie ai 15 punti di Lavia e Rychlicki, cui si aggiungono i 12 di Michieletto e gli 11 di Resende, mentre tra i padroni di casa va in doppia cifra il solo Röhrs, che si ferma a quota 10.

Molto combattuto l’altro match, in cui Cisterna supera Grottazzolina per 3-2 (25-23, 21-25, 25-16, 26-28, 15-10), trascinata dai 21 punti di Faure, oltre che dai 19 di Ramon Ferragut, mentre non bastano agli ospiti i 28 messi a segno da Petkovic.

SUPERLEGA VOLLEY 2024-2025

Risultati 9ª Giornata di Ritorno

Sabato 15 febbraio 2025, ore 20.30 Mint Vero Volley Monza – Itas Trentino 0-3 (20-25, 21-25, 15-25)

Sabato 15 febbraio 2025, ore 20.30 Cisterna Volley – Yuasa Battery Grottazzolina 3-2 (25-23, 21-25, 25-16, 26-28, 15-10)

Domenica 16 febbraio 2025, ore 16.00 Sonepar Padova – Valsa Group Modena

Domenica 16 febbraio 2025, ore 16.00 Gas Sales Bluenergy Piacenza – Rana Verona

Domenica 16 febbraio 2025, ore 18.00 Sir Susa Vim Perugia – Allianz Milano

Domenica 16 febbraio 2025, ore 20.30 Cucine Lube Civitanova – Gioiella Prisma Taranto

Classifica

Sir Susa Vim Perugia 48, Itas Trentino 48, Cucine Lube Civitanova 39, Gas Sales Bluenergy Piacenza 36, Rana Verona 33, Allianz Milano 33, Cisterna Volley 23, Valsa Group Modena 22, Yuasa Battery Grottazzolina 18, Sonepar Padova 15, Gioiella Prisma Taranto 14, Mint Vero Volley Monza 13.

1 incontro in meno: Cucine Lube Civitanova, Sonepar Padova.

1 incontro in più: Mint Vero Volley Monza, Yuasa Battery Grottazzolina.