Volley, primo posto e salvezza: quanti verdetti ancora da emettere nell’ultima giornata di Superlega!

Primo posto, salvezza e dal quarto posto in giù nella griglia playoff. Ultima giornata di Superlega, tutta in programma domenica alle 18.00, che deve emettere ancora tanti verdetti con diversi “incroci” pericolosi e poche squadre che possono dormire sonni tranquilli.

La sfida più attesa è sicuramente quella di Piacenza, dove la Gas Sales Bluenergy ospita la capolista Sir Susa Vip Perugia. I padroni di casa emiliani occupano la quinta posizione a pari merito con Verona e hanno bisogno di una vittoria larga per provare a riprendersi il quarto posto ma, in caso di sconfitta, devono anche guardarsi da Milano, che è 3 punti più giù e può ancora scavalcarli. Perugia, invece, è prima e ha un vantaggio minimo nel quoziente set. Con lo stesso risultato di Trento, gli umbri sono certi di chiudere al primo posto la stagione.

Sull’orgoglio di Piacenza fa affidamento l’Itas, che chiude la sua stagione regolare sul campo della Sonepar Padova, che ha appena festeggiato la salvezza e ci tiene sicuramente a concludere con un bel match contro i campioni d’Europa. Partita dal risultato tutt’altro che scontato, anche se le motivazioni sono tutte da una parte.

Dal primo all’ultimo posto, il passo è breve. La battaglia per la salvezza interessa solo due squadre: Taranto e Monza. Sulla carta la sfida più complicata spetta ai pugliesi, che però partono con un punto di vantaggio e, in teoria, potrebbero salvarsi anche senza muovere la classifica. La Prisma Gioiella ospita una Rana Verona che arriva in terra pugliese con grandi motivazioni. I veneti, infatti, con un successo da 3 punti avrebbero la certezza di chiudere al quarto posto la regular season e conquistarsi un buon vantaggio in vista dei quarti di finale. Battaglia assicurata.

La Mint Monza, invece, da fanalino di coda, è chiamata ad ottenere più punti possibili nella gara casalinga contro Cisterna. I laziali sono ottavi ma con una vittoria in tre set potrebbero anche dare l’assalto al settimo posto, ma è necessario che Modena perda 0-3 la sua partita. Una strada tortuosa ma percorribile per Cisterna, che però dovrà fare i conti con una Mint che ha l’ultima chance di raddrizzare una stagione iniziata male e finita malissimo in Superlega, prima di affrontare la doppia sfida dei quarti di finale di Champions contro Perugia: in palio un posto nella Final Four.

Bella partita a Milano, con l’Allianz, che ha sfiorato il ribaltone in Champions League, chiudendo la sua stagione europea in settimana contro l’Halkbank, e che ha ancora una piccola chance di conquistare il quinto posto in classifica anziché il quarto, ospitando la Valsa Group Modena, a cui basterebbe un set per difendere la settima posizione. I modenesi arrivano da due vittorie nelle ultime tre gare.

Si gioca per la gloria, infine, a Civitanova nel derby marchigiano, dove può essere festa per due. La squadra di casa che, con la Coppa Italia già in bacheca, il terzo posto in classifica già in tasca e la finale di Challenge Cup già conquistata, può usare questo match come allenamento in vista delle prossime sfide, e gli ospiti che, con la salvezza già conquistata da una settimana, possono proseguire la festa per un’impresa da leggenda.