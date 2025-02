Volley femminile, Chieri si regala la finale di Challenge Cup! Golden set trionfale con il Galatasaray, derby con Roma?

Chieri si è qualificata alla finale della Challenge Cup di volley femminile, la terza competizione europea per importanza. Le piemontesi avevano bisogno di conquistare due set contro il Galatasaray Istanbul di fronte al proprio pubblico, dopo il successo per 3-1 firmato due settimane fa nella tana della sempre temibile formazione turca. Le ragazze di coach Giulio Bregoli si sono imposte nel primo parziale, ma hanno poi prestato il fianco al tentativo di rimonta delle ospite guidate da coach Alberto Bigarelli e sono passate in svantaggio per 2-1

La quarta frazione si è rivelata un vero e proprio crocevia al Palazzetto Gianni Asti di Torino: Chieri avrebbe conquistato il pass per l’atto conclusivo in caso di vittoria, altrimenti il Galatasaray si sarebbe imposto per 3-1 e si sarebbe così giocato un golden set di spareggio. Le padrone di casa sembravano lanciate verso la festa quando si sono issate sul 14-10, ma sono incappate in un black-out e le avversarie hanno saputo rimontare e hanno rimesso in discussione la qualificazione. Il golden set è stato estremamente equilibrato fino al 9-9, poi la Reale Mutua Fenera ha piazzato l’allungo decisivo (13-10) e si è così meritata la qualificazione.

Chieri, quinta in Serie A1, scoprirà chi sarà la propria avversaria per il trofeo domani sera, al termine della semifinale tra Roma e Potsdam: ci sarà un derby italiano se le capitoline, in piena lotta per non retrocedere in Serie A2, ribalteranno il 3-2 dell’andata contro le tedesche. Le padrone di casa hanno perso la semifinale di ritorno per 3-1 (22-25; 25-20; 25-23; 27-25), ma poi hanno fatto loro il golden set per 15-13.

A mettersi maggiormente in luce sono state l’opposto Lucille Gicquel (23 punti, 3 muri) e la schiacciatrice Anne Buijs (25 punti, 4 muri), affiancata di banda prima da Avery Skinner (8) e poi da Loveth Omoruyi (7). Al Galatasaray non sono bastate Katarina Lazovic (21), Alexia Carutasu (19) e Ilkin Aydin (16).