Volley, i migliori italiani della 17ma giornata di Superlega. Bottolo demolisce Perugia, Lanza decisivo contro Monza

I MIGLIORI ITALIANI DELLA 17ª GIORNATA DI SUPERLEGA

MATTIA BOTTOLO: La partita migliore nel momento più importante. Demolisce Perugia con 20 punti e percentuali stratosferiche, il 68% di positività in ricezione e il 63% in attacco, 3 muri e 2 ace.

YURI ROMANÓ: Non basta la super partita dell’opposto azzurro a Piacenza per espugnare Milano. Resta comunque una delle migliori prestazioni della stagione con 26 punti, un ottimo 59% in attacco, un muro e 3 ace.

FILIPPO LANZA: Nel giorno più importante, nel momento più difficile, l’ex azzurro trova una prestazione straordinaria che permette a Taranto di respingere l’assalto di Monza nello spareggio salvezza. Chiude il match con 30 punti, il 39% in ricezione e uno stratosferico 64% in attacco, con anche due ace.

LORENZO CORTESIA: Verona non è solo Keita. Il centrale ex azzurro sfodera una bella prova sul campo di Modena chiudendo con 9 punti, l’80% in attacco e 5 muri che tolgono fiducia agli attaccanti avversari.

DANIELE MAZZONE: A proposito di ex centrali azzurri, arriva la super prestazione del giocatore di Cisterna che chiude il match di Padova con 10 punti, il 100% in attacco e 4 muri.

ALESSANDRO MICHIELETTO: Trento deve sudare le proverbiali sette camicie contro Grottazzolina e si aggrappa al suo schiacciatore che si fa trovare pronto ed è protagonista come o forse più del solito. L’azzurro chiude con 27 punti, il 57% in ricezione, il 65% in attacco e 3 muri.