Volley, chi affronterà Milano nei quarti di Champions League? Avversaria, date, orari

Milano affronterà l’Eczacibasi Istanbul nei quarti di finale della Champions League di volley femminile. Le vice campionesse d’Europa hanno superato lo Schwerin nei playoff, imponendosi con un doppio 3-0 contro la poco quotata formazione tedesca in questo turno preliminare a cui erano state costrette in virtù del secondo posto nel girone alle spalle del VakifBank Istanbul.

Le ragazze di coach Stefano Lavarini si sono meritate la sfida da dentro o fuori contro la corazzata turca, che era stata esentata dai playoff dopo il percorso netto nella Pool B (sei successi in altrettante partite disputate, precedendo Tent Obrenovac, Schwerin e Levallois Parigi). Si preannuncia un testa a testa durissimo per guadagnare l’approdo alla Final Four della massima competizione continentale.

La partita d’andata si giocherà tra il 4 e il 6 marzo all’Allianz Cloud del capoluogo lombardo. Milano dovrà cercare di fare risultato di fronte al proprio pubblico in vista del ritorno previsto la settimana successiva (tra l’11 e il 13 marzo) nella metropoli anatolica. Le date esatte e gli orari precisi verranno definiti nei prossimi giorni.

Si preannuncia un confronto rovente, che sarà animato dal vibrante duello tra Paola Egonu e Tijana Boskovic: sfida da non perdere tra i due opposti, ma il sodalizio italiano dovrà stare attento non soltanto alla bomber serba ma anche ad altri elementi di spicco le schiacciatrici Hande Baladin e Yaprak Ernek, le centrali Dana Rettke e Sinead Jack-Kisal. In rosa ci sono anche il martello Kathryn Plummer, la centrale Jovana Stevanovic e l’attaccante Anna Nicoletti.

CALENDARIO MILANO-ECZACIBASI, QUARTI CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY

Le date esatte e gli orari precisi verranno definiti nei prossimi giorni. In Turchia sono due ore avanti rispetto a noi.

Martedì 4 o mercoledì 5 o giovedì 6 febbraio (andata quarti di finale)

Orario da definire Numia Vero Volley Milano vs Eczacibasi Dynavit Istanbul

Martedì 11 o mercoledì 12 o giovedì 13 febbraio (ritorno quarti di finale)

Orario da definire Eczacibasi Dynavit Istanbul vs Numia Vero Volley Milano