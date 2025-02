Venus Williams intramontabile: wild card a Indian Wells, in campo a 44 anni

Venus Williams ha ricevuto una wild card per partecipare al WTA 1000 di Indian Wells, che si disputerà sul cemento statunitense dal 5 al 16 marzo. La tennista americana giocherà così un evento di questo calibro a 44 anni, rinviando ancora una volta l’ipotesi di ritiro. L’attuale numero 974 del mondo non disputa un incontro ufficialmente da ormai un anno, ovvero dal WTA 1000 di Miami 2024, quando cedette al primo turno contro la russa Diana Shnaider con un doppio 6-3.

La sorella maggiore di Serena aveva disputato anche la passata edizione del torneo di Indian Wells, perdendo al debutto contro la giapponese Nao Hibino. Le altre wild card sono andate alla ceca Petra Kvitova e al brasiliano Joao Fonseca, in grandissima ascesa e fresco di trionfo a Buenos Aires (attualmente è impegnato all’ATP 500 di Rio de Janeiro e sta scaldando in maniera perentoria il ranking ATP).

Ricordiamo che Venus Williams ha vinto sette Slam in singolare (cinque Wimbledon tra il 2000 e il 2008, due US Open in back-to-back tra il 2000 e il 2001), oltre alla medaglia d’oro alle Olimpiadi di Sydney 2000. In doppio, invece, il totale degli Slam ammonta a 14 (tre Australian Open, due Roland Garros, sei Wimbledon, due US Open) e tre ori ai Giochi.