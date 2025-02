Vela: l’Italia di Ruggero Tita chiude il Sail GP di Sydney al nono posto, vince la Gran Bretagna di Fletcher

L’Italia di Ruggero Tita termina al nono posto la terza tappa del Sail GP, competizione itinerante del circuito velico internazionale ideato da Larry Ellison e Russell Coutts che ha fatto capolino questo weekend a Sydney. Il team azzurro con al timone il Campione Olimpico ha confermato le difficoltà già viste nella giornate inaugurale, chiudendo i conti con 10 punti totali, mettendo davanti solo il Mubalada Brazil di Martine Grael.

Il Team Red Bull Italy ha infatti aperto le danze con un piazzamento al nono posto, posizione poi replicata nella regata successiva, per poi scivolare in undicesima piazza nell’ultima prova, andando così a zero ed ottenendo in totale soltanto due punti nella giornata odierna, per il totale di 10.

A vincere è stato invece il team della Gran Bretagna Emirates GBR guidato da Dylan Fletcher, abile ad approfittare anche della penalizzazione della leader Australia a causa di una invasione sul Canada dell’ultimo atto. Proprio i nordamericani capitanati da Gilles Scott in finale custodivano un vantaggio importante sulla concorrenza, ma hanno poi però il sorpasso dei britannici a Shark Isalnd, cedendo loro il passo. Beffa clamorosa dunque per gli oceanici, terzi da dominatori del fine settimana, come certificano i 63 punti ottenuti nel conto delle regate totali, 12 in più dell’Emirates GBR. Più staccato il Canada con 43.

La prossima tappa si svolgerà negli Stati Uniti, precisamente a Los Angeles, dal 15 al 16 marzo 2025.