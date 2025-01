SailGP, Italia protagonista nel day-1 ad Auckland! Ruggero Tita in lizza per la finale

Va in archivio con un bilancio indubbiamente positivo per i colori azzurri la giornata d’apertura della seconda tappa stagionale del SailGP 2025, quinta edizione del circuito velico internazionale ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. La squadra italiana, dopo un debutto complicato in quel di Dubai, ha evidenziato dei progressi importanti nelle acque di Auckland ed è già in lotta per accedere alla finale dell’evento neozelandese.

Le prime quattro regate di flotta si sono disputate in condizioni meteo abbastanza stabili, con vento tra i 17 ed i 22 km/h, e l’Italia ha ben figurato raccogliendo due terzi e due settimi posti parziali. Ruggero Tita, al timone del catamarano F50 azzurro sponsorizzato da Red Bull, sembra aver trovato maggiore confidenza e nella giornata conclusiva potrà giocarsi qualcosa di importante.

Il team italiano occupa infatti la quinta posizione provvisoria della graduatoria generale con 24 punti, ma la zona qualificazione per l’ultimo atto è distante appena due lunghezze al termine di un day-1 in cui ha regnato l’equilibrio (con quattro vincitori diversi nelle quattro prove disputate). L’unica formazione ad aver fatto un po’ di differenza è stata l’Australia di Tom Slingsby, prima con 34 punti grazie ad uno score di 5-1-2-2.

Alle spalle della compagine aussie troviamo la Gran Bretagna di Dylan Fletcher in piazza d’onore con 28 punti (1-2-9-4), la Spagna campione in carica di Diego Botin in terza posizione con 26 (2-4-4-8) e la Nuova Zelanda padrona di casa di Peter Burling in quarta con 25 (4-8-6-1). Pienamente in corsa per un posto nella finale a tre anche la Danimarca, sesta con 23 punti.