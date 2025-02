SailGP, Australia in grande spolvero nel day-1 a Sydney. Italia nelle retrovie, problemi per la Nuova Zelanda

Nella notte italiana tra venerdì 7 e sabato 8 febbraio è andata in scena nelle acque del porto di Sydney la giornata d’apertura della terza tappa stagionale del SailGP 2025, quinta edizione del circuito velico internazionale ideato da Larry Ellison e Russell Coutts. L’Australia padrona di casa ha dimostrato di avere una marcia in più con al timone uno scatenato Tom Slingsby, ipotecando di fatto l’accesso alla finale dell’evento dopo le prime quattro regate di flotta.

Il team aussie ha messo a referto due primi, un secondo ed un terzo posto nelle prove odierne, portandosi in vetta alla graduatoria generale dell’appuntamento di Sydney a quota 37 punti. Alle spalle di Slingsby e compagni si è inserita la Gran Bretagna di Dylan Fletcher, in seconda posizione con 32 punti grazie ad uno score di 5-1-3-3.

Podio virtuale provvisorio completato in terza piazza dalla Francia di Quentin Delapierre con 27 punti totali, mentre seguono la Svizzera di Sebastien Schneiter (quarta con 26 punti), la Danimarca di Nicolai Sehested (quinta con 24), la Spagna di Diego Botin (sesta con 21) ed il Canada di Giles Scott (settimo con 20), tutte ancora potenzialmente in lizza per la qualificazione alla finale a tre.

L’Italia di Ruggero Tita, dopo i progressi evidenziati poche settimane fa ad Auckland, ha fatto fatica ad emergere nel day-1 a Sydney non andando oltre l’ottavo posto overall con soli 8 punti dopo aver inanellato un parziale di 9-10-9-8. In grande difficoltà anche la quotata e più esperta Nuova Zelanda di Peter Burling, subito dietro al team azzurro con 7 punti anche a causa di un presunto problema tecnico all’F50 nell’ultima regata del giorno. Chiudono la classifica Brasile e Germania, che partivano però ad handicap dovendo scontare rispettivamente 8 e 32 punti di penalità. Assente la squadra degli Stati Uniti per i danni accusati dalla barca nell’incidente di ieri.