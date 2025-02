United Rugby Championship, vince (con bonus) in rimonta la Benetton Treviso contro un Ulster indisciplinato

Si è appena conclusa la sfida valevole per l’undicesimo turno dell’United Rugby Championship disputata a Monigo e che ha visto in campo la Benetton Treviso e l’Ulster. Due formazioni al momento fuori dalla zona playoff e, dunque, a caccia di punti fondamentali per risalire la china fino alla top 8. Ecco come è andata.

Partenza subito in salita per i ragazzi di Bortolami, con l’Ulster che conquista una punizione e dalla seguente rimessa spingono sui 5 metri i nordirlandesi a lungo e alla fine arriva al 4’ la meta di Doak per lo 0-7 iniziale. Cerca subito di reagire la Benetton Treviso, che per la prima volta si spinge nei 22 offensivi, ma poi errore di Fekitoa e nulla di fatto. Ma al 12’, quando l’Ulster sembra poter tornare a fare male, ecco che c’è l’errore, il calcetto di Gallagher, che poi corre tutto il campo usando il piede per portare l’ovale avanti e, infine, schiaccia per il 7-7. Ma al xx’ disattenzione grave dell’attacco biancoverde, con un passaggio senza guardare che viene intercettato e Lowry va a segno per il 7-14.

Ancora una volta reagisce la Benetton Treviso, anche se inizialmente ci sono troppi errori banali dei padroni di casa per rendersi pericolosi. Due falli dell’Ulster porta i veneti sotto i pali e dalla piazzola Albornoz firma il 10-14 al 25’. Continua, però, il botta e risposta, con l’Ulster che torna avanti e azione tutta firmata Stockdale che alla fine schiaccia per il 10-19. Finale di primo tempo tutto di firma Benetton Treviso, che prima spreca molto, ma allo scadere trova Mendy al largo e si va al riposo sul 17-19.

Inizia forte la Benetton Treviso a inizio ripresa e al 44’ un fallo professionale costa il cartellino giallo per McCann e Ulster in inferiorità per 10 minuti. Ma spreca subito la squadra di casa che perde la touche sui 5 metri. Ancora una palla persa e Treviso che butta via ottime occasioni e non sfrutta la superiorità numerica. Al 57’ placcaggio testa contro testa e secondo giallo per l’Ulster, questa volta a Timoney e nuova superiorità per Treviso. Va sulla piazzola Albornoz e Benetton avanti 20-19.

Ora è la Benetton a dominare come territorio e possesso, con l’Ulster che fatica a contenere le folate biancoverdi. Al 64’ arbitro richiamato dal Tmo per un avanti volontario nordirlandese, terzo cartellino giallo – questa volta a Moore – e Ulster che giocherà qualche minuto in 13. E dalla seguente touche arriva la maul vincente con Mirko Spagnolo per il 27-19. Ma nonostante l’inferiorità arriva la meta nordirlandese al 70’ con Rea, ma c’è fallo precedente e si salva Treviso. E non solo, perché a tempo quasi scaduto arriva la meta di Alessandro Izekor che vale anche il bonus con Treviso che trionfa 34-19.