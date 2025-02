Sei Nazioni: Galles, crisi senza fine. Se ne va coach Gatland

Una serie infinita di sconfitte, una crisi sportiva che affonda le sue radici nel caos economico e politico della Federazione e, sabato scorso, il brutto ko subito a Roma contro l’Italia. Il Galles è nel caos più totale e a gettare benzina sul fuoco è arrivato ieri l’addio di Warren Gatland, il coach dei record che era stato richiamato per salvare il salvabile. Ma che non c’è riuscito.

Un addio consensuale, come ha sottolineato la Federazione gallese, ma che arriva a sorpresa in pieno Guinness Sei Nazioni 2025. Qualcosa di unico nel panorama rugbistico, ma che forse non era proprio procrastinabile. Come sottolinea anche il ceo della Welsh Rugby Union Abi Tierney. “Sarebbe stata una decisione difficile da prendere in qualsiasi momento. Penso che ci fosse una crescente sensazione che le cose non stessero funzionando e che qualcosa dovesse cambiare ma, se fino ad oggi Warren ha sempre sentito di essere la persona giusta per apportare quel cambiamento e portare avanti la squadra, ora non lo sentiva più e quando ciò accade, dobbiamo cercare una nuova soluzione” le sue parole.

Al posto di Gatland è stato nominato capo allenatore Matt Sherrat, attuale coach di Cardiff, che presumibilmente guiderà la squadra fino alla fine del torneo continentale. Ma come è arrivato l’addio di Gatland? “Mi ha telefonato dopo la partita e mi chiesto se potevamo avere un colloquio, quindi nel corso della conversazione ci siamo trovati d’accordo sul fatto che questo fosse il momento migliore e il miglior interesse per Welsh Rugby e per lui di mettere fine al rapporto” le parole di Tierney. “Ha detto che sentiva che era nel migliore interesse del rugby gallese andare. Penso che abbia sempre messo al primo posto il rugby gallese e questo è stato il suo principale fattore trainante”.

Il Galles è reduce da una striscia di sconfitte infinita, iniziata con i quarti di finale della Rugby World Cup 2023, poi proseguita nel Sei Nazioni dell’anno scorso e per tutto il 2024, chiuso senza successi. L’ultima vittoria dei britannici è datata 7 ottobre 2023, nella fase a gironi dei Mondiali. Ironia della sorte, l’ultimo successo è arrivato contro quella Georgia che proprio questa settimana ha superato il Galles nel ranking mondiale, certificando la crisi totale del rugby gallese. Basterà l’addio di Gatland a invertire la rotta?