Sei Nazioni: la squalifica di Ntamack diventa un caso “politico”

Nel match d’esordio del Guinness Sei Nazioni 2025 il mediano d’apertura della Francia Romain Ntamack si è reso protagonista di un gesto assurdo, con un placcaggio di spalla inutile che gli è costato l’espulsione. E la seguente squalifica. Uno stop che, però, ora sta diventando un caso burocratico e politico.

La commissione giudicante del Sei Nazioni, infatti, ha squalificato il giocatore per tre settimane, ridotte a due dopo che il giocatore ha partecipato al corso sulla sicurezza dei placcaggi. Due settimane che, dunque, significano che Ntamack ha saltato la trasferta contro l’Inghilterra (persa dalla Francia) e dovrà saltare il match di campionato del suo Tolosa contro Clermont. O, così, sperava la Francia. Perché in realtà molto probabilmente l’apertura dovrà rinunciare anche alla trasferta di Roma contro l’Italia. Ma perché?

In Francia nel 2024 è stato introdotto il concetto di giocatore Premium, cioè una lista di giocatori di particolare valore per la nazionale che durante i periodi degli impegni internazionali – Sei Nazioni compresi – non possono giocare con i loro club d’appartenenza. Dunque, Ntamack a inizio Sei Nazioni era stato escluso dalla possibilità di venir schierato con Clermont. Ma dopo la squalifica la Federazione francese ha tolto Ntamack dal gruppo Premium, proprio per farlo giocare con Tolosa e riaverlo disponibile per l’Italia. E qui nasce il problema.

Come si legge su Midi Olympique, infatti, la commissione giudicante nel decidere il periodo di squalifica per Ntamack aveva preso in considerazione proprio il fatto che lui fosse un giocatore Premium e, dunque, le due settimane di squalifica sarebbero state scontate durante il Sei Nazioni. La scelta della Ffr non è andata giù al Sei Nazioni che avrebbe reso noto che la squalifica non comprendeva il match con Clermont e continua a non comprenderla e, dunque, Ntamack non dovrebbe esserci contro l’Italia. Sarà così?