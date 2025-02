United Rugby Championship, Benetton e Zebre a ranghi ridotti per risalire la classifica

Si disputa questo weekend l’undicesima giornata dell’United Rugby Championship, turno che cade nella pausa del Sei Nazioni e che, dunque, vedrà molti dei giocatori più forti assenti. Una situazione che penalizzerà soprattutto la Benetton Treviso, che dà tanti giocatori all’Italia, ma anche le Zebre Parma in un turno fondamentale per risalire la classifica.

I primi a scendere in campo, domani sera, saranno gli emiliani sul campo dell’Edimburgo. Una sfida sulla carta molto dura, contro una formazione attualmente in zona playoff, ma che ha bisogno di punti per confermarsi nella top 8. Proprio la concomitanza col periodo del Sei Nazioni, però, toglie agli scozzesi molti nazionali e la formazione di Massimo Brunello dovrà provare ad approfittarne.

Le Zebre Parma, infatti, perdono solo quattro pedine per gli impegni internazionali, con le assenze dei due piloni Fischetti e Rizzoli e dei due trequarti Gesi e Trulla. Insomma, la formazione emiliana può presentarsi quasi al completo per una trasferta che resta comunque ostica, ma che potrebbe regalare soddisfazioni alla franchigia federale.

Sabato, invece, impegno interno per la Benetton Treviso che a Monigo ospita l’Ulster. Anche qui peseranno le assenze, con Marco Bortolami che dovrà fare a meno di almeno una decina di elementi e affronterà una diretta concorrente nella rincorsa ai playoff. Ulster che, invece, ha avuto poche richieste dalla nazionale e si presenterà in Italia quasi al completo, pronta a un colpaccio fondamentale per la stagione.