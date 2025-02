UAE Tour 2025, Dylan Groenewegen costretto al ritiro dopo la caduta di ieri

Prosegue l’UAE Tour che oggi giunge alla sesta tappa: Tadej Pogacar è in testa alla classifica generale dopo la prima vittoria stagionale e lo sloveno proverà a vincere anche domani per difendere il primato. Oggi però sarà un altro arrivo destinato ai velocisti, visto il percorso completamente piatto.

A proposito di velocisti, oggi non ha preso il via Dylan Groenewegen. Il velocista della Jayco AlUla, infatti, non è riuscito a riprendersi appieno nella notte dopo la brutta caduta che lo ha visto coinvolto, insieme ad altri corridori, nella parte finale della quinta tappa. Una caduta che gli ha causato anche una lieve commozione cerebrale.

Lo staff medico della formazione australiana, in comune accordo con il corridore, ha deciso di non prendere rischi e di permettere al corridore di riprendersi con calma e di recuperare in vista dei prossimi obiettivi della stagione, senza forzare e azzardare. Mancherà quindi un protagonista oggi allo sprint che potrebbe vedere un tris di Jonathan Milan, un bis di Tim Merlier o un primo successo di Jasper Philipsen.

MEDICAL UPDATE

As a result of yesterday’s crash at the UAE Tour, the decision was taken by our medical staff that Dylan Groenewegen will not start today’s stage 6.

Get better soon, Dylan!

#UAETour pic.twitter.com/WdpePjbA8W

— GreenEDGE Cycling (@GreenEDGEteam) February 22, 2025