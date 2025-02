Basket, Qualificazioni Europei 2025: la classifica del girone dell’Italia. Turchia spartiacque

Si avvicina un confronto potenzialmente decisivo per le sorti del girone B delle qualificazioni agli Europei 2025. Di fatto, si tratta di un raggruppamento che ha deciso molto, in virtù della qualificazione ormai ottenuta da Italia e Turchia, vicinissima per l’Islanda e pressoché impossibile per l’Ungheria.

La classifica attuale è la seguente: Italia e Turchia 3-1, Islanda 2-2, Ungheria 0-4. Azzurri e turchi, come detto, hanno già il pass in tasca, ma per l’Islanda la questione primo posto non è ancora chiusa (come neppure quella della qualificazione). Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Una vittoria dell’Italia sulla Turchia darebbe chiaramente la certezza del primo posto, cosa che sarebbe possibile anche perdendo di meno di 7 punti e vincendo con l’Ungheria a patto che la Turchia esca sconfitta dal confronto con l’Islanda. Una vittoria con più di 8 punti di scarto, invece, regalerebbe ai turchi l’automatica del gruppo.

Per questo un successo azzurro rivestirebbe importanza non piccola. L’Italia in Turchia ci ha giocato spesso nel corso della propria storia: 11 confronti, con 7 vittorie (l’ultima nel 2012) a fronte di 4 sconfitte. Va comunque rimarcato che la forte crescita del basket turco è arrivata soprattutto negli ultimi trent’anni, che sono poi quelli in cui i confronti rispecchiano in maniera più fedele un nuovo equilibrio delle forze.