Tuffi, a Bolzano gli Assoluti Invernali. In gara anche Matteo Santoro, assente Chiara Pellacani

La stagione dei tuffatori azzurri comincia da Bolzano, dove in programma da domani a domenica ci sono i campionati italiani invernali di categoria. Un primo importante appuntamento per tanti big della nostra nazionale, ma anche per i più giovani, visto che questa gara sarà valida anche come selezione per l’8 nazioni e gli Europei juniores.

A Bolzano ci sarà anche Matteo Santoro. Per il romano sarà la prima gara dopo l’infortunio al ginocchio che gli ha fatto saltare i Mondiali Juniores a dicembre. Uno stop di cui lo stesso Santoro aveva parlato ad OA Sport e che lo ha condizionato moltissimo nella preparazione in questa prima parte della stagione.

Per Santoro ci sarà una bella sfida sia dal metro sia dai tre metri con Lorenzo Marsaglia e Giovanni Tocci. Dalla piattaforma, invece, il favorito per la vittoria dovrebbe essere Riccardo Giovannini.

A Bolzano ci saranno delle assenze importanti. La più illustre è sicuramente quella di Chiara Pellacani, che è al momento negli Stati Uniti all’Università di Miami. Assente anche Elena Bertocchi e pure Sarah Jodoin Di Maria, che si allenerà in Australia fino a febbraio.

PROGRAMMA ASSOLUTI INVERNALI TUFFI 2025

VENERDI 7 FEBBRAIO

Dalle 9.00

Trampolino 3 metri ragazzi

Trampolino un metro ragazze

Piattaforma juniores femminile

Dalle 15.00

Piattaforma juniores maschile

Trampolino un metro seniores femminile

Trampolino 3 metri senior maschile

SABATO 8 FEBBRAIO

Dalle 9.00

Piattaforma ragazze

Trampolino un metro ragazzi

Trampolino 3 metri juniores maschile

Dalle 14.30

Trampolino un metro juniores femminile

Trampolino 3 metri senior femminile

Trampolino un metro senior maschile

DOMENICA 9 FEBBRAIO

Dalle 9.00

Trampolino un metro juniores maschile

Trampolino 3 metri ragazze

Piattaforma ragazzi

Dalle 14.00

Trampolino 3 metri juniores femminile

Piattaforma senior maschile

Piattaforma senior femminile