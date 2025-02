Tuffi, Tocci vince dai tre metri agli Assoluti di Bolzano. Pizzini si impone dal metro

Si è chiusa la prima giornata degli Assoluti Invernali di tuffi a Bolzano. Un venerdì che ha visto protagonisti Giovanni Tocci, trionfatore dai tre metri in una quella che era sicuramente una delle gare più attese della tre giorni, ed Elisa Pizzini, che ha conquistato la vittoria dal metro.

La gara dai tre metri maschili vedeva un parterre decisamente importante, nonostante l’assenza di Lorenzo Marsaglia. A prendersi la vittoria è stato Giovanni Tocci, che ha concluso con un punteggio complessivo di 385.70. Un ottimo triplo e mezzo avanti carpiato da 74 punti per il calabrese, che, invece, ha subito una penalizzazione nel doppio e mezzo rovesciato carpiato, ottenendo solo 45 punti. Buono anche il doppio e mezzo ritornato carpiato da 72 punti.

Una vittoria per il capitano della squadra azzurra arrivata solo per poco più due punti su un ottimo Francesco Porco, che ha concluso con 383.05. Dopo una sbavatura nel triplo e mezzo ritornato raggruppato (49.30), il cosentino ha trovato un ottimo triplo e mezzo rovesciato raggruppato (73.50), mentre i 69.75 in chiusura con il triplo e mezzo avanti raggruppato non sono bastati per superare nel derby calabrese Tocci.

Agli Assoluti tornava sul trampolino Matteo Santoro dopo l’infortunio al ginocchio che gli ha condizionato l’inverno e la preparazione. Il romano ha concluso al terzo posto con 374.15. Non è bastato uno spettacolare doppio e mezzo avanti con due avvitamenti da 78 punti, visto che Santoro ha poi sbagliato il doppio e mezzo rovesciato carpiato, ottenendo solo 39 punti. Sulle possibilità di vittoria hanno inciso anche i 60 punti ottenuti con il triplo e mezzo avanti carpiato, ben quattordici in meno di Tocci.

Una giornata che ha visto anche la vittoria di Elisa Pizzini nel metro femminile. Agli Assoluti sono assenti sia Chiara Pellacani sia Elena Bertocchi, dunque la veneta ha sfruttato subito l’occasione, andando a vincere con 259.59 al termine di una gara molto solida e senza sbavature, con un bel doppio e mezzo avanti carpiato da 58.50 punti ed uno e mezzo ritornato carpiato da 52.80.

Seconda posizione per Matilde Borello con 252.90 punti, a cui non è bastato un doppio e mezzo avanti carpiato vicinissimo ai 60 punti (59.80). Medaglia di bronzo, invece, per Elettra Neroni, che ha concluso al terzo posto con un punteggio di 242.45.