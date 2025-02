Nella sedicesima giornata del campionato di serie A1 Maschile la Pallanuoto Trieste domina lo scontro diretto piegando il CN Posillipo 14.8. Prosegue la corsa solitaria del duo di testa Pro Recco-AN Brescia.

In serie A1 Femminile l’Antenore Plebiscito Padova piega 9-8 la Sis Roma e sale al quarto posto. Importante primo successo della Vela Ancona sul Cosenza e pari interno del Bogliasco con la Pallanuoto Trieste.

Si chiude la prima parte di regular season in serie A2. Nel girone Nord il Chiavari impatta sull’11-11 contro la RN Arenzano e ferma a dieci la striscia di vittorie consecutive. Nel girone Sud termina in parità il big match C. C. Napoli-RN Salerno mentre l’Acquachiara piega 9-7 il CN Salerno.

Paolo Giarletta, presidente del Circolo Nautico, traccia il bilancio del girone di andata della formazione gialloblu.