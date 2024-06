LIVE Pro Recco-Olympiacos, Champions League pallanuoto 2024 in DIRETTA: semifinale da brividi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Pro Recco-Olympiacos, Champions League pallanuoto 2024, Pro Recco punta la finale.

Tutto è pronto a Malta per la Final Four della Champions League di pallanuoto. La Pro Recco è in acqua con l’obiettivo di conquistare il quarto titolo consecutivo, il tredicesimo nella sua storia, un record senza precedenti nel mondo della pallanuoto. I campioni d’Italia inizieranno il loro cammino in semifinale contro l’Olympiacos.

Nell’altra semifinale, si scontrano FTC Telekom Budapest e Novi Beograd, quest’ultimo finalista nelle ultime due edizioni ma mai vincitore del trofeo. Le partite si terranno nella splendida piscina del National Pool Complex di Gzira.

