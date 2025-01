Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) ha conquistato con autorità la quarta tappa dell’AlUla Tour 2025, rafforzando la sua leadership nella classifica generale. Il britannico ha tagliato il traguardo con un vantaggio di 12 secondi su Alan Hatherly (Team Jayco AlUla) e Ranier Kepplinger (Bahrain Victorious), incrementando così il suo margine a 23 secondi sull’austriaco, principale inseguitore. Il percorso, quasi interamente pianeggiante, si è sviluppato per 140,9 chilometri da Maraya fino all’arrivo panoramico di Skyviews of Harrat Uwayrid. La tappa è stata animata da una fuga iniziale di tre corridori: l’italiano Alessandro Romele (XDS Astana Team), il kazako Alexandre Vinokurov (XDS Astana Team) e il belga Jens Reynders (Wagner Bazin WB), che indossava la maglia arancione degli sprint intermedi. Dopo circa 30 chilometri, altri cinque ciclisti si sono aggiunti al gruppetto in avanscoperta: il giapponese Yuma Koishi (JCL Team UKYO), il malesiano Muhammad Shahmir Aiman Abdul Halim (Terengganu Cycling Team), il cipriota Andreas Miltiadis insieme al thailandese Kongphob Thimachai (Roojai Insurance) e il francese Henri-François Renard-Haquin (Wagner Bazin WB). Tuttavia, il gruppo principale ha neutralizzato la fuga prima dell’ascesa finale, caratterizzata da 2,9 chilometri con pendenze fino al 22%. Sul tratto decisivo, Pidcock ha imposto un ritmo insostenibile per i suoi avversari, lasciandoli indietro e arrivando in solitaria al traguardo, consolidando il suo dominio nella corsa.