ATP Dubai, il tabellone: Daniil Medvedev comanda il seeding, sorteggi scomodi per Berrettini e Sonego

Dopo i due ATP 500 di questa settimana tra Doha e Rio de Janeiro, si replicherà la prossima settimana: in America si approderà in Messico per il torneo di Acapulco, mentre in Medio Oriente dopo Doha si approderà a Dubai. Un campo di partecipazione inferiore rispetto a quello degli scorsi anni, proprio per l’upgrade del torneo di Doha che ha presentato invece un’entry list super.

Il seeding è comandato da Daniil Medvedev che sarà la testa di serie numero 1: sarà da vedere il suo stato di forma dopo il ritiro al termine del primo set contro Auger-Aliassime per un’intolleranza alimentare. L’esordio non sarà comodo contro un giocatore che non dà ritmo come Jan-Lennard Struff e un eventuale quarto contro uno tra Griekspoor, Lehecka o Humbert.

Non straordinario il sorteggio per i due italiani: per Matteo Berrettini c’è un avversario estremamente evocativo come Gael Monfils, affrontato in due quarti di finale Slam, uno allo US Open e uno all’Australian Open, entrambi vinti dal tennista romano che, dopo il bel torneo a Doha, tornerà tra i primi 30 del mondo. Secondo turno che potrebbe essere invece contro Grigor Dimitrov. Per Lorenzo Sonego esordio contro la testa di serie numero 4 Stefanos Tsitsipas: entrambi sono nella parte alta di tabellone.

Parte bassa presenziata da Alex de Minaur che esordirà contro Marin Cilic, poi ci sono Andrey Rublev e Jack Draper che potrebbero ritrovarsi ai quarti di finale dopo che condivideranno il campo per la finale di Doha oggi.

IL TABELLONE DELL’ATP DI DUBAI

(1) Daniil Medvedev vs Jan-Lennard Struff GER

Giovanni Mpetshi Perricard FRA vs Zhizhen Zhang CHN

Qualifier vs Tallon Griekspoor NED

Jiri Lehecka CZE vs (5) Ugo Humbert FRA

(4) Stefanos Tsitsipas GRE vs Lorenzo Sonego ITA

(WC) Daniel Evans GBR vs Karen Khachanov

Gael Monfils FRA vs Matteo Berrettini ITA

Qualifier vs (6) Grigor Dimitrov BUL

(7) Jack Draper GBR vs Qualifier

(WC) Aziz Dougaz TUN vs Zizou Bergs BEL

Fabian Marozsan HUN vs Roberto Bautista Agut ESP

Qualifier vs (3) Andrey Rublev

(8) Arthur Fils FRA vs Nuno Borges POR

Alexander Bublik KAZ vs Felix Auger-Aliassime CAN

Alexei Popyrin AUS vs (WC) Hady Habib LBN

(PR) Marin Cilic CRO vs (2) Alex de Minaur AUS