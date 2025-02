Luca Nardi approda al turno decisivo delle qualificazioni a Dubai. Eliminato Vavassori

Erano due gli azzurri che hanno iniziato quest’oggi il percorso nelle qualificazioni dell’ATP500 di Dubai. Sul cemento degli Emirati Arabi Uniti, Luca Nardi e Andrea Vavassori (wild card) hanno iniziato il percorso e soltanto il pesarese si giocherà l’accesso al main draw di cui fanno già parte Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego.

Nardi, n.85 ATP e quinta testa di serie del tabellone cadetto, ha dato seguito alle buone indicazioni che c’erano state a Doha dove l’azzurro era stato in grado di strappare un set a Carlos Alcaraz negli ottavi di finale, sconfiggendo al primo turno il cinese Zhizhen Zhang dopo aver affrontato anche in quel caso le qualificazioni.

Ebbene, il classe 2003 del Bel Paese si è imposto contro il sudafricano Lloyd Harris, n.142 del ranking (miglior classifica in top-30 nel 2021 e finalista in questo torneo quattro anni fa) e nelle ultime stagioni condizionato da diversi problemi fisici. L’affermazione per 6-3 7-5 in in 1 ora e 33 minuti di gioco ha permesso, quindi, al 21enne tricolore di giocare la sfida decisiva contro l’ungherese Marton Fucsovics (n.84 ATP, best ranking n.31 a marzo 2019), a segno per 6-0 6-1 contro lo slovacco Jozef Kovalik (n.123 ATP).

Niente da fare invece per Vavassori, opposto all’olandese Botic van de Zandschulp (n.87 del mondo), tennista di caratura ben superiore alla sua attuale classifica. L’affermazione dell’oranje è stata netta, sullo score di 6-1 6-3 in 1 ora e 7 minuti di gioco.