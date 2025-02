Superbike, Nicolò Bulega dominatore a Phillip Island: “La mia pista preferita, feeling perfetto con la moto”

Nicolò Bulega ha aperto il Mondiale Superbike 2025 da autentico dominatore, firmando l’en-plein degno dei grandi fuoriclasse in occasione del GP d’Australia. Il centauro si è infatti reso protagonista di un magistrale filotto sul circuito di Phillip Island: dopo aver dettato legge nella gara-1 disputata ieri, il 25enne ha dominato anche la Superpole Race e la gara-2 che hanno animato la domenica sull’esigente circuito in terra oceanica.

L’alfiere della Ducati ha conquistato 62 punti in un fine settimana perfetto e naturalmente svetta in testa alla classifica generale con 26 lunghezze di vantaggio nei confronti dello spagnolo Alvaro Bautista, mentre Andrea Iannone è a -27 e Danilo Petrucci a -31. La trasferta più lunga del campionato ha premiato il nostro portacolori, che cercherà di replicarsi il 29-30 marzo a Portimao (Portogallo), sede della seconda di dodici tappe.

Nicolò Bulega ha espresso tutta la propria soddisfazione per i risultati odierni: “Non posso nascondere di essere molto felice per questo weekend. È chiaro che i risultati siano sotto gli occhi di tutti ma ciò che mi dà più soddisfazione è il feeling con la moto che è stato perfetto fin dai test. Voglio ringraziare la squadra per lo straordinario lavoro che ha fatto. È stato un piacere spingere a ogni giro, questa è la mia pista preferita ed è stato bellissimo. Sono fiero di quanto abbiamo raccolto”.