Startlist mass start femminile Mondiali biathlon 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali delle italiane

Domenica 23 febbraio si chiuderanno a Lenzerheide, in Svizzera, i Mondiali 2025 di biathlon: alle ore 13.45 si terrà la penultima gara della rassegna iridata, ovvero la 12.5 km mass start femminile, e l’Italia potrà schierare due atlete al via.

Sono due, infatti, le italiane che si sono qualificate per l’ultima gara del Mondiale per quanto riguarda il settore femminile: piazzamento in classifica di Coppa del Mondo determinante per Dorothea Wierer, che partirà col pettorale numero 12, punti ottenuti nella rassegna iridata decisivi per Michela Carrara, al via col 16.

La diretta tv della 12.5 km mass start femminile dei Mondiali 2025 di biathlon sarà fruibile su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI BIATHLON 2025

Domenica 23 febbraio

Ore 13.45: 12.5 km mass start femminile Lenzerheide (Svizzera) – Diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD

PROGRAMMA MONDIALI BIATHLON 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD ed Eurosport 1 HD.

Diretta streaming: Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST MONDIALI BIATHLON 2025

1 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA

2 PREUSS Franziska GER

3 SIMON Julia FRA

4 OEBERG Elvira SWE

5 HALVARSSON Ella SWE

6 MINKKINEN Suvi FIN

7 JEANMONNOT Lou FRA

8 RICHARD Jeanne FRA

9 MICHELON Oceane FRA

10 GROTIAN Selina GER

11 KIRKEEIDE Maren NOR

12 WIERER Dorothea ITA

13 HAUSER Lisa Theresa AUT

14 LIE Lotte BEL

15 HAECKI-GROSS Lena SUI

16 CARRARA Michela ITA

17 DZHIMA Yuliia UKR

18 MAGNUSSON Anna SWE

19 TOMINGAS Tuuli EST

20 CLOETENS Maya BEL

21 OEBERG Hanna SWE

22 TODOROVA Milena BUL

23 HRISTOVA Lora BUL

24 TANNHEIMER Julia GER

25 SCHNEIDER Sophia GER

26 SIDOROWICZ Natalia POL

27 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR

28 DMYTRENKO Khrystyna UKR

29 GASPARIN Aita SUI

30 LAMPIC Anamarija SLO

Riserve

KLEMENCIC Polona SLO

BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK

LUNDER Emma CAN

FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR