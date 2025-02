Startlist staffetta maschile Mondiali biathlon 2025: orari, programma, tv, streaming, il quartetto dell’Italia

Domani, sabato 22 febbraio, andrà in scena alle ore 15.05 la staffetta maschile 4×7.5km, valida per i Mondiali 2025 di biathlon. Sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera), la giornata sarà all’insegna delle prove a squadre, dal momento che a precedere l’agire dei quartetti degli uomini ci saranno le donne a darsi battaglia per la conquista del podio iridato.

L’Italia spera di essere da corsa per le medaglie. Un campionato che, per il momento, ha visto solo Tommaso Giacomel salire sul podio, ovvero nella 20 km Individuale. Il 25enne trentino è in grande condizione e vorrà trascinare i suoi compagni verso un risultato di altissimo livello. Chiaramente bisognerà fare i conti con le compagini rivali.

Francia e Norvegia sono le due formazioni maggiormente attrezzate per centrare il bersaglio grosso. I francesi stanno disputando, come team, una rassegna pazzesca con 5 ori e ben 10 podi, ottenendo almeno un piazzamento nella top-3 in tutte le gare fin qui disputate. Il Team Norge, in questo senso, punterà le proprie fiches sull’asso Johannes Boe, capace di fare la differenza come nessuno.

La staffetta maschile 4×7.5km, valida per i Mondiali 2025 di biathlon, andrà in scena domani a partire dalle 15.05. La copertura televisiva sarà garantita da RaiSport HD ed Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e da DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

STAFFETTA MASCHILE MONDIALI BIATHLON 2025

Sabato 22 febbraio

Ore 15.05 staffetta maschile 4×7.5km – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD.

PROGRAMMA STAFFETTA MASCHILE MONDIALE BIATHLON 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, Eurosport1 HD

Diretta streaming: RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST STAFFETTA MASCHILE MONDIALE BIATHLON 2025

1 FRA – FRANCE 1

1-1 r CLAUDE Emilien

1-2 g CLAUDE Fabien

1-3 y PERROT Eric

1-4 b FILLON MAILLET Quentin

2 NOR – NORWAY

2-1 r STROEMSHEIM Endre

2-2 g BOE Tarjei

2-3 y LAEGREID Sturla Holm

2-4 b BOE Johannes Thingnes

3 SWE – SWEDEN

3-1 r BRANDT Viktor

3-2 g NELIN Jesper

3-3 y PONSILUOMA Martin

3-4 b SAMUELSSON Sebastian

4 GER – GERMANY 2

4-1 r NAWRATH Philipp

4-2 g RIETHMUELLER Danilo

4-3 y KUEHN Johannes

4-4 b HORN Philipp

5 SLO – SLOVENIA

5-1 r DOVZAN Miha

5-2 g FAK Jakov

5-3 y VIDMAR Anton

5-4 b PLANKO Lovro

6 UKR – UKRAINE

6-1 r DUDCHENKO Anton

6-2 g MANDZYN Vitalii

6-3 y LESIUK Taras

6-4 b PIDRUCHNYI Dmytro

7 ITA – ITALY 3

7-1 r CAPPELLARI Daniele

7-2 g HOFER Lukas

7-3 y ZENI Elia

7-4 b GIACOMEL Tommaso

8 USA – UNITED STATES

8-1 r SCHOMMER Paul

8-2 g GERMAIN Maxime

8-3 y WRIGHT Campbell

8-4 b DOHERTY Sean

9 CZE – CZECHIA

9-1 r MIKYSKA Tomas

9-2 g HORNIG Vitezslav

9-3 y MARECEK Jonas

9-4 b KRCMAR Michal

10 FIN – FINLAND 4

10-1 r HIIDENSALO Olli

10-2 g SEPPALA Tero

10-3 y KLEMETTINEN Jimi

10-4 b HEIKKINEN Arttu

11 SUI – SWITZERLAND

11-1 r STALDER Sebastian

11-2 g BURKHALTER Joscha

11-3 y PACAL James

11-4 b HARTWEG Niklas

12 AUT – AUSTRIA

12-1 r JAKOB Patrick

12-2 g EDER Simon

12-3 y MUEHLBACHER Fredrik

12-4 b KOMATZ David

13 EST – ESTONIA 5

13-1 r ZAHKNA Rene

13-2 g KULBIN Jakob

13-3 y SIIMER Kristo

13-4 b UDAM Mehis

14 BEL – BELGIUM

14-1 r LANGER Thierry

14-2 g CLAUDE Florent

14-3 y MACKELS Marek

14-4 b BEAUVAIS Cesar

15 BUL – BULGARIA

15-1 r TODEV Blagoy

15-2 g ILIEV Vladimir

15-3 y ZASHEV Vasil

15-4 b VASILEV Konstantin

16 POL – POLAND 6

16-1 r BADACZ Konrad

16-2 g GUNKA Jan

16-3 y SUCHODOLSKI Fabian

16-4 b ZAWOL Marcin

17 LTU – LITHUANIA

17-1 r FOMIN Maksim

17-2 g STROLIA Vytautas

17-3 y MACKINE Jokubas

17-4 b CIGAK Nikita

18 ROU – ROMANIA

18-1 r BUTA George

18-2 g SHAMAEV Dmitrii

18-3 y COLTEA George

18-4 b FLORE Raul

19 KAZ – KAZAKHSTAN 7

19-1 r MUKHIN Alexandr

19-2 g KIREYEV Vladislav

19-3 y DYUSSENOV Asset

19-4 b KURALES Vadim

20 CAN – CANADA

20-1 r PLETZ Logan

20-2 g RUNNALLS Adam

20-3 y CONNELLY Zachary

20-4 b BORGLUM Haldan

21 LAT – LATVIA

21-1 r BIRKENTALS Renars

21-2 g MISE Edgars

21-3 y PATRIJUKS Aleksandrs

21-4 b RASTORGUJEVS Andrejs

22 SVK – SLOVAKIA 8

22-1 r BORGULA Jakub

22-2 g ISKHAKOV Artur

22-3 y SKLENARIK Tomas

22-4 b CESNEK Damian

23 MDA – MOLDOVA

23-1 r USOV Mihail

23-2 g MAGAZEEV Pavel

23-3 y MAKAROV Maksim

23-4 b USOV Andre