Cocciaretto-Bronzetti, WTA Cluj 2025: orario, programma, tv, streaming

Domani, venerdì 7 febbraio, Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti si contenderanno l’accesso alle semifinali del WTA250 di Cluj-Napoca. Sul veloce indoor rumeno, un derby tricolore che sarà importante per entrambe le giocatrici, in cerca di fiducia e desiderose di accumulare punti nella classifica mondiale.

La romagnola (n.72 del ranking) si è imposta contro l’americana Peyton Stearns (n.46 WTA) sullo score di 6-2 7-6 (1), rischiando di complicarsi la vita nel secondo parziale. Brava, comunque, Bronzetti a prevalere nel tie-break. Più netta l’affermazione della marchigiana (n.60 del ranking) contro la padrona di casa, Ana Bogdan (n.120 del mondo) per 6-3 6-0. Una prestazione autorevole per la nostra portacolori.

Le due ragazze nostrane non si sono mai affrontate nel massimo circuito e questo sicuramente renderà ancor più interessante il loro match. Chiaramente, si conoscono, anche per essere state spesso compagne di BJK Cup, come nell’ultima edizione in cui Bronzetti è stata il fattore determinante nelle sfide contro la Polonia e la Slovacchia in semifinale e in finale.

La partita tra Elisabetta Cocciaretto e Lucia Bronzetti, valida per i quarti di finale del WTA di Cluj-Napoca (Romania), sarà l’ultima in programma sul campo centrale (inizio programma dalle 12.00 italiane). Il match godrà della copertura televisiva di SuperTennis HD e di Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennis, SkyGo e su NOW. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

COCCIARETTO-BRONZETTI WTA CLUJ 2025

Venerdì 7 febbraio

CENTRE COURT – Inizio dalle 12.00 italiane

1. A. Kalinina [4] vs A. Sasnovich

A seguire

K. Siniakova [5] vs V. Tomova

A seguire

A. Potapova [1] vs E. Seidel

A seguire

E. Cocciaretto [7] vs L. Bronzetti

PROGRAMMA COCCIARETTO-BRONZETTI WTA CLUJ 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203)

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo, NOW.

Diretta testuale: OA Sport