Sport invernali, calendario 17-23 febbraio: orari, programma, tv, streaming

Saranno numerosi gli appuntamenti degli sport invernali nella settimana da lunedì 17 a domenica 23 febbraio: spiccano i Mondiali di biathlon, mentre l’Italia sarà protagonista a livello organizzativo con gli appuntamenti di Sestriere, che ospita la Coppa del Mondo femminile di sci alpino, e di Bormio, dove si terrà la tappa della Coppa del Mondo di sci alpinismo.

PROGRAMMA SPORT INVERNALI (17-23 FEBBRAIO)

SCI ALPINO

Lun. 17/02/25 – Campionati Italiani Giovani/Gran Premio Italia jr/asp – GS femminile Pfelders (Bz)

Mar. 18/02/25 – Campionati Italiani Giovani/Gran Premio Italia jr/asp – SL femminile Pfelders (Bz)

Mer. 19/02/25 – Coppa Europa – SG femminile Sarentino (Ita) – ore 10.00

Mer. 19/02/25 – Campionati Italiani Giovani/Gran Premio Italia jr/asp – SL maschile Pfelders (Bz)

Gio. 20/02/25 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Crans Montana (Svi) – ore 10.00

Gio. 20/02/25 – Coppa Europa – SG femminile Sarentino (Ita) – ore 10.00

Gio. 20/02/25 – Campionati Italiani Giovani/Gran Premio Italia jr/asp – GS maschile Pfelders (Bz)

Ven. 21/02/25 – Coppa del mondo – GS femminile Sestriere (Ita) – ore 10.30 e 13.30, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Ven. 21/02/25 – Coppa del mondo – 2a prova DH maschile Crans Montana (Svi) – ore 10.00

Ven. 21/02/25 – Coppa Europa – SG maschile Bjelasnica (Bih)

Sab. 22/02/25 – Coppa del mondo – GS femminile Sestriere (Ita) – ore 11.00 e 14.00, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Sab. 22/02/25 – Coppa del mondo – DH maschile Crans Montana (Svi) – ore 10.00, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 22/02/25 – Coppa Europa – SG maschile Bjelasnica (Bih)

Dom. 23/02/25 – Coppa del mondo – SL femminile Sestriere (Ita) – ore 09.30 e 12.15, diretta tv Rai Due ed Eurosport

Dom. 23/02/25 – Coppa del mondo – SG maschile Crans Montana (Svi) – ore 10.30, diretta tv RaiSport ed Eurosport

SCI DI FONDO

Ven. 21/02/25 – Campionati Italiani U16 – Sprint TC maschile e femminile Barrea (Aq)

Sab. 22/02/25 – Campionati Italiani U16 – 7,5 km TL maschile e 5 km TL femminile Barrea (Aq)

Dom. 23/02/25 – Campionati Italiani U16 – Staffetta maschile e femminile Barrea (Aq)

SALTO CON GLI SCI

Ven. 21/02/25 – Continental Cup – Gara-1 HS133 maschile Iron Mountain (Usa)

Sab. 22/02/25 – Coppa del mondo – HS90 femminile Hinzenbach (Aut) – ore 12.00, diretta tv Eurosport

Sab. 22/02/25 – Continental Cup – Gara-2 HS133 maschile Iron Mountain (Usa)

Sab. 22/02/25 – Continental Cup – Gara-3 HS133 maschile Iron Mountain (Usa)

Dom. 23/02/25 – Coppa del mondo – HS90 femminile Hinzenbach (Aut) – ore 14.20, diretta tv Eurosport

Dom. 23/02/25 – Continental Cup – Gara-4 HS133 maschile Iron Mountain (Usa)

BIATHLON

Mar. 18/02/25 – Mondiali – Individuale femminile Lenzerheide (Svi) – ore 15.05, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Mer. 19/02/25 – Mondiali – Individuale maschile Lenzerheide (Svi) – ore 15.05, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Gio. 20/02/25 – Mondiali – Staffetta singola mista Lenzerheide (Svi) – ore 16.05, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 22/02/25 – Mondiali – Staffetta femminile Lenzerheide (Svi) – ore 12.05, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Sab. 22/02/25 – Mondiali – Staffetta maschile Lenzerheide (Svi) – ore 15.05, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 23/02/25 – Mondiali – Mass start femminile Lenzerheide (Svi) – ore 13.45, diretta tv RaiSport ed Eurosport

Dom. 23/02/25 – Mondiali – Mass start maschile Lenzerheide (Svi) – ore 16.05, diretta tv RaiSport ed Eurosport

SNOWBOARD

Mer. 19/02/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni HP maschile e femminile Calgary (Can)

Gio. 20/02/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBS maschile Calgary (Can)

Ven. 21/02/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBS femminile Calgary (Can)

Sab. 22/02/25 – Coppa del mondo – SBS maschile e femminile Calgary (Can) – ore 18.00 e 20.30, diretta streaming Discovery+

Dom. 23/02/25 – Coppa del mondo – HP maschile e femminile Calgary (Can) – ore 03,00, diretta streaming Discovery+

Dom. 23/02/25 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Kotelnica (Pol) – ore 12.10

FREESTYLE

Gio. 20/02/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SS femminile Stoneham (Can)

Ven. 21/02/25 – Coppa del mondo – Qualificazioni SS maschile Stoneham (Can)

Sab. 22/02/25 – Coppa del mondo – SS maschile e femminile Stoneham (Can)

Dom. 23/02/25 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Kotelnica (Pol) – ore 11.00 e 13.20

BOB PISTA ARTIFICIALE

Ven. 21/02/25 – Coppa Europa – Bob a due maschile Winterberg (Ger) – ore 10.00

Ven. 21/02/25 – Coppa Europa – Monobob femminile Winterberg (Ger) – ore 10.00

Sab. 22/02/25 – Coppa Europa – Bob a quattro Winterberg (Ger) – ore 10.00

Sab. 22/02/25 – Coppa Europa – Bob a due femminile Winterberg (Ger) – ore 16.00 e 19.00, diretta streaming Discovery+

SLITTINO PISTA ARTIFICIALE

Sab. 22/02/25 – Coppa del mondo – Doppio maschile e doppio femminile Yanqing (Chn), diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel/streams

Sab. 22/02/25 – Coppa del mondo – Singolo femminile Yanqing (Chn), diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel/streams

Dom. 23/02/25 – Coppa del mondo – Singolo maschile Yanqing (Chn), diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel/streams

Dom. 23/02/25 – Coppa del mondo – Staffetta a squadre Yanqing (Chn), diretta streaming https://www.youtube.com/@FILLuge_Channel/streams

SLITTINO PISTA NATURALE

Sab. 22/02/25 – Coppa del mondo – Doppio maschile Nova Ponente (Ita) – ore 11.30 e 12.30, diretta streaming https://www.fil-luge.org/de/live-streaming-naturbahn

Dom. 23/02/25 – Coppa del mondo – Singolo maschile Nova Ponente (Ita) – ore 11.00, diretta streaming https://www.fil-luge.org/de/live-streaming-naturbahn

Dom. 23/02/25 – Coppa del mondo – Singolo femminile Nova Ponente (Ita) – ore 09.30, diretta streaming https://www.fil-luge.org/de/live-streaming-naturbahn

Dom. 23/02/25 – Coppa del mondo – Staffetta a squadre Nova Ponente (Ita) – ore 13.15, diretta streaming https://www.fil-luge.org/de/live-streaming-naturbahn

SCI ALPINISMO

Sab. 22/02/25 – Coppa del mondo – Sprint maschile e femminile Bormio (Ita) – ore 15.45, diretta tv Eurosport

Dom. 23/02/25 – Coppa del mondo – Staffetta mista Bormio (Ita) – ore 09.00, diretta tv Eurosport

PATTINAGGIO ARTISTICO

19-23 febbraio ISU Four Continents Championships 2025 Seoul / KOR

19-20 febbraio Road to 26 Trophy (test event olimpico) Assago (MI) / ITA

SHORT TRACK

21-23 febbraio ISU Junior World Cup Short Track Speed Skating Quebec / CAN

SPEED SKATING

21-23 febbraio ISU World Cup Speed Skating Tomaszów Mazowiecki / POL