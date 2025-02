Sci alpino, Coppa del Mondo Sestriere 2025: orari, tv, streaming. In programma 2 giganti e 1 slalom

Appena terminati i Mondiali di Saalbach, torna subito la Coppa del Mondo e si riparte con una tre giorni dall’Italia. Si correrà infatti al Sestriere, dove in programma ci sono ben due giganti (uno è il recupero di quello cancellato a Tremblant) ed uno slalom. C’è grandissima attesa soprattutto per Federica Brignone, che torna in gara dopo il fantastico oro iridato in gigante e che lancia la battaglia per la sfera di cristallo a Lara Gut-Behrami.

I due giganti del Sestriere sono decisamente importanti nella lotta alla Coppa del Mondo. Brignone ha un vantaggio di 70 punti sull’elvetica e la valdostana spera di aumentare il divario, sfruttando proprio i due giganti. In palio ci sono anche punti importanti per la coppa di specialità, con Brignone che deve recuperare 100 punti ad Alice Robinson.

La neozelandese si presenta ovviamente come la grande rivale di Federica, ma fari puntati ovviamente anche sulla svedese Sara Hector (è a -4 da Robinson in classifica) e chiaramente su Lara Gut-Behrami che deve cominciare proprio dal Sestriere la sua rincorsa a Brignone.

In casa Italia tornerà al cancelletto di partenza anche Sofia Goggia, che si butterà su questo finale di Coppa del Mondo per dimenticare un po’ la delusione dei Mondiali, chiusi senza medaglie. Ci sarà anche Marta Bassino nella gara di casa, con la piemontese che cerca di uscire dal suo periodo di crisi.

Guarda la Coppa del Mondo di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming delle gare di Sestriere, valide per la Coppa del Mondo femminile 2024-2025 di sci alpino. Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 ed Eurosport 2; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN. Non perdetevi la diretta scritta su OA Sport, anche delle prove.

CALENDARIO SCI ALPINO SESTRIERE 2025

Venerdì 21 Febbraio

10.30 Prima manche gigante femminile Sestriere

13.30 Seconda manche gigante femminile Sestriere

Sabato 22 Febbraio

11.00 Prima manche gigante femminile Sestriere

14.00 Seconda manche gigante femminile Sestriere

Domenica 23 Febbraio

9.30 Prima manche slalom femminile Sestriere

12.15 Seconda manche slalom femminile Sestriere

GARE SESTRIERE 2025: COME VEDERE LE GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 in chiaro, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.