Sport in tv oggi (venerdì 14 febbraio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 14 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sugli sport invernali. I Mondiali di sci alpino si avviano alla fase finale a Saalbach (Austria). Oggi, di scena, il gigante maschile dove lo svizzero Marco Odermatt va a caccia di un altro titolo mondiale dopo quello conquistato nel superG. In casa Italia, le migliori carte sono Luca De Aliprandini e Alex Vinatzer, che vorrà riscattarsi dopo quanto accaduto nella combinata a squadre.

Rimanendo in tema di competizione iridata, a Lenzerheide (Svizzera) si assisterà alla 7,5 Sprint femminile di biathlon e Dorothea Wierer lotterà per conquistare il miglior risultato possibile, dovendo fare i conti con la fortissima squadra francese. Da seguire anche i tanti tornei di tennis del massimo circuito internazionale, gli Europei di ciclismo su pista e tanto altro.

Guarda i Mondiali di sci alpino su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, martedì 11 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 14 febbraio

08.00 Salto con gli sci, Coppa del Mondo a Sapporo (Giappone): HS134 uomini – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

09.00 Judo, Grand Slam a Baku (Azerbaijan): prima giornata (fase eliminatoria) – Diretta streaming su Judo Tv.

09.00 Short track, World Tour a Milano: prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Falun (Svezia): qualificazioni sprint a tecnica classica uomini e donne – Diretta streaming su Discovery+.

09.00 Slittino, Coppa del Mondo juniores a Oberhof (Germania): singolo femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

09.00 Rally Svezia: seconda giornata – Diretta streaming su Rally Tv.

09.45 Sci alpino, Mondiali a Saalbach (Austria): prima manche gigante maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

11.30 Sci di fondo, Coppa del Mondo a Falun (Svezia): fasi finali sprint a tecnica classica uomini e donne – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

13.00 Ciclismo su pista, Europei ad Heusden-Zolder (Belgio): terza giornata (sessione mattutina) – Nessuna copertura tv/streaming.

13.00 Slittino, Coppa del Mondo juniores a Oberhof (Germania): doppio maschile e femminile – Nessuna copertura tv/streaming.

13.00 Tennis, WTA Doha: semifinali doppio femminile – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

(Errani/Paolini vs Andreeva/Shnaider 1° match e inizio programma dalle 13.00 italiane)

13.15 Sci alpino, Mondiali a Saalbach (Austria): seconda manche gigante maschile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Judo, Grand Slam a Baku (Azerbaijan): prima giornata (Final Block) – Diretta streaming su Judo Tv.

14.30 Tennis, ATP Marsiglia: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Sonego vs Humbert 2° match e inizio programma dalle 14.30)

14.35 Ciclismo, Tour de la Provence: prima tappa – Diretta streaming su Discovery+.

15.00 Tennis, WTA Doha: semifinali – Diretta tv su SuperTennis, Sky Sport Uno (201); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

15.05 Biathlon, Mondiali a Lenzerheide (Svizzera): 7.5 km Sprint femminile – Diretta tv su RaiSport HD, Eurosport1 HD; in streaming su RaiPlay, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

17.30 Tennis, ATP Buenos Aires: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Musetti vs Martinez 4° match e inizio programma dalle 17.30 italiane)

17.50 Freestyle, Coppa del Mondo a Calgary (Canada): qualificazioni halfpipe donne – Nessuna copertura tv/streaming.

18.00 Basket femminile, Coppa Italia: Venezia vs Scrivia – Diretta tv su DMAX; in streaming su DMAX.it e su DAZN.

18.30 Snowboardcross, Coppa del Mondo a Cortina d’Ampezzo: qualificazioni uomini/donne – Nessuna copertura tv/streaming.

18.30 Ciclismo su pista, Europei ad Heusden-Zolder (Belgio): terza giornata (sessione serale) – Diretta tv su RaiSport HD, dalle 19.00 su Eurosport2 HD; in streaming su RaiPlay e Discovery+, dalle 19.00 anche su SkyGo, NOW e su DAZN.

18.45 Golf, Genesis Invitational: seconda giornata – Diretta streaming su Discovery+.

19.00 Tennis, ATP Delray Beach: quarti di finale – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Arnaldi vs Nakashima 3° match e inizio programma dalle 19.00 italiane)

19.45 Snooker, Welsh Open: quarti di finale – Diretta tv su Eurosport1 HD; in streamign su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

20.00 Salto con gli sci, Mondiali junior a Lake Placid (USA): prova a squadre – Nessuna copertura tv/streaming.

20.05 Freestyle, Coppa del Mondo a Calgary (Canada): qualificazioni halfpipe uomini – Nessuna copertura tv/streaming.

20.30 Basket femminile, Coppa Italia: Schio vs Campobasso – Diretta tv su DMAX; in streaming su DMAX.it e su DAZN.

20.30 Calcio, Bundesliga: Augusta vs RB Lipsia – Diretta tv Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Gubbio vs Pineto – Diretta tv su Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Giugliano vs Latina – Diretta tv su Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie C: Taranto vs Foggia – Diretta tv su Sky Sport 251; in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Calcio, Serie B: Catanzaro vs Cittadella – Diretta streaming su DAZN.

20.35 Rugby, United Rugby Championship: Edimburgo vs Zebre – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.45 Calcio, Serie A: Bologna vs Torino – Diretta tv su Zona DAZN (214); in streaming su DAZN.

21.00 Calcio, Premier League: Brighton vs Chelsea – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

21.00 Calcio, laLiga: Girona vs Getafe – Diretta streaming su DAZN.