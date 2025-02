Startlist gigante maschile Mondiali Saalbach 2025: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani

Venerdì 14 febbraio andrà in scena il gigante maschile dei Mondiali 2025 di sci alpino. Sulle nevi di Saalbach (Austria) prosegue il fine settimana riservato alle discipline tecniche che faranno calare il sipario sulla rassegna iridata. Si preannuncia grande spettacolo tra le porte larghe: appuntamento alle ore 09.45 con la prima manche e alle ore 13.15 con la seconda manche, gli atleti si fronteggeranno a viso aperto per la conquista delle ambite medaglie.

Lo svizzero Marco Odermatt è il grande favorito della vigilia, sono molto quotati anche i suoi connazionali Loic Meillard e Thomas Tumler. I norvegesi Henrik Kristoffersen, Alexander Steen Olsen, Atle Lie McGrath e Timon Haugan proveranno a contrastare gli elvetici al pari dello sloveno Zan Kranjec, del croato Filip Zubcic, dello statunitense River Radamus e dell’austriaco Stefan Brennsteiner.

L’Italia spera nel risultato di lusso con Luca De Aliprandi, che ha tutte le carte in regola per essere uno degli outsider più ambiziosi e che potrebbe davvero fare saltare il banco in ottica podio. Alex Vinatzer e Filippo Della Vite proveranno a sorprendere tra le porte larghe, Giovanni Franzoni sarà il quarto italiano al via.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist e i pettorali di partenza del gigante maschile dei Mondiali 2025 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO GIGANTE MASCHILE AI MONDIALI

Venerdì 14 febbraio

Ore 09.45 Gigante maschile a Saalbach, prima manche – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

Ore 13.15 Gigante maschile a Saalbach, seconda manche – Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport 1

PROGRAMMA GIGANTE MASCHILE AI MONDIALI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro; Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST GIGANTE MASCHILE AI MONDIALI

1 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

2 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

3 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

4 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

5 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

6 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

7 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

8 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

9 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

10 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

11 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

12 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

13 20398 VERDU Joan 1995 AND Head

14 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

15 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

16 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

17 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

18 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

19 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

20 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

21 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

22 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

23 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

24 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

25 390044 LAINE Tormis 2000 EST Voelkl

26 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl

27 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

28 502433 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

29 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

30 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

31 54368 BORGNAES Christian 1996 DEN Salomon

32 30488 GRAVIER Tiziano 2002 ARG Head

33 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA Voelkl

34 6532790 NELSON Isaiah 2001 USA Rossignol

35 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Voelkl

36 492542 AUBERT SERRACANTA Aleix 2005 ESP Van deer

37 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS Nordica

38 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

39 180919 HALLBERG Eduard 2003 FIN Fischer

40 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

41 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

42 492192 ORTEGA Albert 1998 ESP Rossignol

43 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Atomic

44 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

45 6300673 WAKATSUKI Hayata 1999 JPN Salomon

46 151284 KOULA Jan 2000 CZE Kaestle

47 502617 AX SWARTZ Fabian 2004 SWE Van deer

48 320453 SHIN Jeongwoo 1999 KOR

49 430783 HABDAS Piotr 1998 POL Atomic

50 221600 IRVING Jack 2005 GBR Fischer

51 6294510 XHEPA Denni 2003 ALB Rossignol

52 40656 McADAM Hugh 2000 AUS Rossignol

53 492197 GARAY FERNANDEZ Aingeru 1998 ESP Rossignol

54 221590 SHACKLETON Dominic 2004 GBR

55 492444 BARATA Tomas 2003 ESP

56 561489 OSERBAN Miha 2006 SLO Fischer

57 240168 URY Balint 2003 HUN

58 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Kaestle

59 320389 HONG Dongkwan 1995 KOR

60 221528 LANGMUIR Calum 2002 GBR

61 92799 STOILOV Konstantin 2002 BUL

62 221441 VINTER Owen 2001 GBR Rossignol

63 410457 HADLEY Sam 2003 NZL

64 240142 SZOLLOS Benjamin 1996 ISR Kaestle

65 700985 ZAMPA Teo 2002 SVK

66 250474 SIGURDSSON Jon Erik 2004 ISL

67 230651 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE

68 380408 PETANJKO William 2003 CRO

69 151491 TOMASEK Aldo 2005 CZE

70 250469 HANSEN Tobias 2003 ISL

71 481932 MOSESOV Gleb 1998 ARM

72 380401 LJUTIC Tvrtko 2002 CRO Atomic

73 92776 ZLATKOV Kalin 2001 BUL Head

74 400356 JEURISSEN Jurre 2003 NED

75 110492 HORWITZ Manuel 2004 CHI

76 6294853 ONGARO Giovanni 2004 BRA

77 550078 OPMANIS Elvis 1997 LAT

78 710367 TERZIC Dino 2000 BIH

79 360046 OSCH Matthieu 1999 LUX Rossignol

80 310461 TOMOVIC Aleksa 2003 SRB

81 690803 SHEPIUK Dmytro 2005 UKR

82 460122 STEFANESCU Alexandru Stefan 1999 ROU

83 750108 PETKOV Viktor 1999 MKD

84 6191274 NEUMULLER Mathieu 2003 MAD

85 210055 GORKOVSKIY Nikita 2005 UZB

86 270061 COMERFORD Cormac 1996 IRL

87 962401 ABDI Fayik 1997 KSA