Sport in tv oggi (mercoledì 5 febbraio): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, mercoledì 5 febbraio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Sport invernali in primo piano con le due prove cronometrate di discesa uomini e donne dei Mondiali di Saalbach (Austria). Verifica importante prima delle gare che metteranno in palio le medaglie. Tanto tennis, poi, con ben quattro tornei del massimo circuito internazionale. In casa Italia, fari puntati su Rotterdam, con gli impegni di Matteo Berrettini, Andrea Vavassori e di Mattia Bellucci.

In primo piano la Champions League di volley femminile con la Vero Volley Milano in campo, l’Eurolega di basket con la Virtus Bologna tra le protagoniste e la Coppa Italia di calcio con la sfida tra Milan e Roma. Non ci saranno motivi per cui annoiarsi.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, mercoledì 5 febbraio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 5 febbraio

03.00 MotoGP, Test a Sepang (Malesia): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

08.00 Tennis, WTA Abu Dhabi: ottavi di finale – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

10.00 Sci alpino, Mondiali a Saalbach (Austria): seconda prova cronometrata discesa femminile – Diretta streaming su Discovery+.

10.00 Tennis, WTA Cluj-Napoca: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

11.00 Snooker, Welsh Open: qualificazioni – Diretta streaming su Discovery+.

11.00 Tennis, ATP Rotterdam: primo/secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Vavassori vs Auger-Aliassime 2° match e inizio alle 11.00; Berrettini vs Griekspoor 3° match e inizio alle 11.00; Bellucci vs Medvedev 4° match e non prima delle 19.30)

12.00 Sci alpino, Mondiali a Saalbach (Austria): prima prova cronometrata discesa maschile – Diretta streaming su Discovery+.

13.40 Ciclocross, Maldegem: prova femminile – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

14.00 Ciclismo, Etoile de Besseges: prima tappa – Diretta streaming su Discovery+.

15.00 Ciclocross, Maldegem: prova maschile – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN.

16.00 Ciclismo, Volta a La Comunitat Valenciana: prima tappa – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming dalle 15.30 su Discovery+; dalle 16.00 anche su SkyGo, NOW e DAZN.

17.00 Tennis, ATP Dallas: ottavi di finale – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

17.30 Volley femminile, Challenge Cup: Galatasaray vs Chieri ’76 – Diretta streaming su Eurovolley Tv.

18.00 Volley femminile, Champions League: Schwerin-Milano – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW, EuroVolley Tv e su DAZN.

18.00 Basket, Eurocup: BC Wolves vs Budcnost – Diretta streaming su DAZN.

18.00 Basket, Eurocup: Besiktas vs Trento – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

18.40 Freestyle, Coppa del Mondo ad Aspen (USA): qualificazioni Big Air – Nessuna copertura tv/streaming.

19.00 Volley femminile, Challenge Cup: Potsdam vs Roma – Diretta streaming su Eurovolley Tv.

19.00 Basket, Eurolega: Monaco vs Baskonia – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Basket, Eurocup: Aris vs Cluj-Napoca – Diretta streaming su DAZN.

19.00 Basket, Eurocup: Ulm vs Hapoel Tel-Aviv – Diretta streaming su DAZN.

19.30 Basket, EuroCup: Hamburg vs Cedevita Olimpija – Diretta streaming su DAZN.

19.30 Basket, Eurocup: Hapoel Jerusalem vs Turk Telekom – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurocup: Joventut vs Bahcesehir Kol – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurocup: Valencia vs JL Bourg – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Barcellona vs Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Paris vs Olympiakos – Diretta tv su Sky Sport Arena (204); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Basket, Eurolega: Virtus Bologna vs Partizan – Diretta tv su Sky Sport Uno (201); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.

20.30 Basket femminile, Europe Cup: Sassari vs Cholet – Diretta streaming sul canale Youtube FIBA Europe Cup.

21.00 Calcio, Coppa Italia: Milan vs Roma – Diretta tv su Canale 5 HD; in streaming su Mediaset Infinity.

